***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.04.2022 11:38
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 232.707.815
Ulaşılacak Sermaye (TL) 321.702.935,17
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
YYAPI, TRABROVA91S5 232.707.815 88.995.120,17 38,24328 YYAPI, TRABROVA91S5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 232.707.815 88.995.120,170 38,24328
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi KAMİL ENGİN YEŞİL
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 04.04.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.04.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. tarafından ihraç edilen 88.995.120,170 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 1,19 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 105.904.193 TL olacak şekilde Kamil Engin Yeşil'e tahsisli olarak satılması işlemi 26.04.2022 tarihinde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Pazarı'nda gerçekleşmiş olup, tahsisli sermaye artırımı işlemi tamamlanmıştır.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK_Onayli_Ihrac_Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023743
BIST