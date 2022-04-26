***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı İşlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 232.707.815Ulaşılacak Sermaye (TL) 321.702.935,17Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)YYAPI, TRABROVA91S5 232.707.815 88.995.120,17 38,24328 YYAPI, TRABROVA91S5 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 232.707.815 88.995.120,170 38,24328Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi KAMİL ENGİN YEŞİLBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 04.04.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 14.04.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. tarafından ihraç edilen 88.995.120,170 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 1,19 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 105.904.193 TL olacak şekilde Kamil Engin Yeşil'e tahsisli olarak satılması işlemi 26.04.2022 tarihinde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Pazarı'nda gerçekleşmiş olup, tahsisli sermaye artırımı işlemi tamamlanmıştır.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK_Onayli_Ihrac_Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023743BIST