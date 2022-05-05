***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 232.707.815Ulaşılacak Sermaye (TL) 321.702.935,17Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)YYAPI, TRABROVA91S5 232.707.815 88.995.120,17 38,24328 YYAPI, TRABROVA91S5 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 232.707.815 88.995.120,170 38,24328Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi KAMİL ENGİN YEŞİLBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 04.04.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 14.04.2022SPK Başvuru Tarihi 04.04.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 14.04.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 05.05.2022 tarih ve 2022/13 sayılı kararı ile aşağıdaki kararlar alınmıştır.Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 232.707.815 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden 321.702.935,17 TL'ye artırılmış ve artırılan 88.995.120,17 TL sermayeyi temsil eden payların tamamı Kamil Engin Yeşil'e olan nakit borçların ödenmesini teminen muaccel alacakları karşılığında Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen 1,19 TL baz fiyatla 26.04.2022 tarihinde tahsisli olarak satılmış olup, Şirketimizin çıkarılmış sermayesi bu doğrultuda 321.702.935,17 TL'ye yükselmiştir.Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak Şirketimizin ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine,Ana sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına, yapılacak ana sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 YYAPI Esas Sözleşme Tadil Metni1.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026555BIST