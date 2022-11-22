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***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.11.2022 17:06
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
YILANLI AYAZMA YOLU NO:15 KAT:12 YEŞİL PLAZA TOPKAPI ZEYTİNBURNU İSTANBUL 0212 482 11 10 0212- 482 27 30




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081618


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEKTS 41,14 4.750.982.684 % 10,00  
RNPOL 22,00 86.207.725 % 10,00  
PRDGS 13,86 119.943.093 % 10,00  
MERKO 7,48 90.045.902 % 10,00  
CMENT 66,00 2.329.008 % 10,00  
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17:16 Alış Satış %  
Dolar 18,6069 18,6136 % -0,04  
Euro 19,0994 19,1144 % 0,21  
Sterlin 22,0365 22,1470 % 0,43  
Frank 19,4674 19,5847 % 0,68  
Riyal 4,9382 4,9630 % -0,02  
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17:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 4,64  
Altın Gr. 1.043 1.043 2,26  
Cumhuriyet 6.982 7.087 -10,00  
Tam 6.991 7.059 -13,00  
Yarım 3.395 3.451 -6,00  
Çeyrek 1.692 1.725 -3,00  
Gümüş.Ons 21,09 21,12 0,24  
Gümüş Gr. 12,60 12,62 0,13  
B. Petrol 88,78 88,78 1,33  
Seans Raporu 17:16
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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