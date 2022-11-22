***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.11.2022 17:06
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
YILANLI AYAZMA YOLU NO:15 KAT:12 YEŞİL PLAZA TOPKAPI ZEYTİNBURNU İSTANBUL 0212 482 11 10 0212- 482 27 30
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081618
BIST
17:164.747
En Yüksek
|Değişim
|: 3,87%
|| 176,69
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.775
En Düşük
4.567
17:1618,6136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0070
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
17:1619,1144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0400
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
17:161.043,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.043,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler17:16
|HEKTS
|41,14
|4.750.982.684
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|86.207.725
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|119.943.093
|% 10,00
|
|MERKO
|7,48
|90.045.902
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|21.742.401
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|BRLSM
|27,34
|665.903.259
|% -5,85
|
|MZHLD
|159,60
|123.819.440
|% -5,79
|
|THYAO
|109,30
|8.499.387.782
|% 2,25
|
|EREGL
|40,88
|8.293.733.024
|% 8,44
|
|KRDMD
|13,77
|5.990.117.720
|% 4,71
|
|SASA
|149,40
|5.203.504.732
|% 9,93
|
|HEKTS
|41,14
|4.750.982.684
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,05
|4.298.133.185
|% 4,67
|
|KRDMD
|13,77
|5.990.117.720
|% 4,71
|
|YKBNK
|11,52
|4.645.400.562
|% 0,96
|
|ISCTR
|10,09
|3.296.408.578
|% 3,49
|
|SKBNK
|2,48
|674.693.113
|% 1,22
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6069
|18,6136
|% -0,04
|
|Euro
|19,0994
|19,1144
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,0365
|22,1470
|% 0,43
|
|Frank
|19,4674
|19,5847
|% 0,68
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% -0,02
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|4,64
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|2,26
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|6.991
|7.059
|-13,00
|
|Yarım
|3.395
|3.451
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.725
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|0,13
|
|B. Petrol
|88,78
|88,78
|1,33
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:32EGEPO
Yüzde 9.44 oranında artışla 15.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 619, 528 adet işlem
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 162, 43 artarak (% 4.05 ) 4, 171
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RNPOL, SEYKM, KMPUR, TTRAK, MIATK, CMENT, SASA, EUREN, TDGYO, AZTEK
-
17:31
MAGEN, TATGD, AYES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:31
YUNSA, GLBMD, KLSYN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında