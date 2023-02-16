***YYLGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:39
***YYLGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YYLGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYLGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114158
BIST
12:594.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 17,84
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.966
12:5918,8511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
12:5920,2145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0563
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
12:591.112,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.112,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler12:59
|OYAKC
|30,14
|206.345.243
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|16.671.911
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.127.091
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|4.713.357
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|26.298.696
|% 9,98
|
|RAYSG
|14,15
|3.177.966
|% -9,99
|
|HATEK
|8,42
|25.125.512
|% -9,95
|
|AGESA
|26,44
|54.925.455
|% -9,88
|
|LIDER
|108,50
|26.262.486
|% -9,58
|
|MACKO
|59,60
|431.931.474
|% -9,56
|
|THYAO
|140,50
|5.452.009.777
|% 0,43
|
|EREGL
|42,52
|4.009.767.568
|% 2,90
|
|TUPRS
|620,80
|3.084.928.377
|% 7,98
|
|KRDMD
|19,21
|2.660.022.975
|% 9,83
|
|SISE
|44,16
|2.346.652.162
|% 3,42
|
|KRDMD
|19,21
|2.660.022.975
|% 9,83
|
|YKBNK
|9,18
|1.104.965.065
|% 2,68
|
|AKBNK
|16,29
|1.921.195.109
|% 0,74
|
|EKGYO
|7,35
|792.760.482
|% 2,08
|
|EREGL
|42,52
|4.009.767.568
|% 2,90
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8472
|18,8511
|% 0,01
|
|Euro
|20,2007
|20,2145
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,6420
|22,7555
|% 0,15
|
|Frank
|20,3378
|20,4603
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0114
|5,0365
|% 0,04
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-2,19
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|7.538
|7.652
|21,00
|
|Tam
|7.571
|7.621
|-14,00
|
|Yarım
|3.699
|3.729
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|-0,30
|