***YYLGD* *INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
12.05.2022 16:01
***YYLGD******INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [YYLGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş
Fiyat Tespit Raporu görüşü ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029794
BIST
16:182.375
En Yüksek
|Değişim
|: -3,22%
|| -78,90
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
16:1815,3998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0979
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:1816,1228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0112
|Açılış
|: 16,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
16:18914,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,47
|Açılış
|: 914,11
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler16:16
|IHAAS
|23,98
|6.085.749
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.867.896
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.155.569
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.411.538
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|809.921
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.556.613
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.197.850
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,20
|3.775.426.022
|% -2,37
|
|SISE
|19,41
|2.865.372.462
|% -2,76
|
|KRDMD
|15,63
|2.160.572.319
|% -6,24
|
|SAHOL
|19,01
|1.822.622.749
|% -5,70
|
|EREGL
|32,38
|1.632.063.719
|% -5,16
|
|EKGYO
|2,64
|920.639.430
|% -4,00
|
|YKBNK
|4,55
|1.100.005.807
|% -3,19
|
|DOHOL
|3,58
|626.321.667
|% -1,92
|
|SISE
|19,41
|2.865.372.462
|% -2,76
|
|KRDMD
|15,63
|2.160.572.319
|% -6,24
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3917
|15,4006
|% 0,65
|
|Euro
|16,0750
|16,1180
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,7864
|18,8806
|% 0,53
|
|Frank
|15,3758
|15,4684
|% 0,27
|
|Riyal
|4,0926
|4,1132
|% 0,61
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-8,86
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.129
|6.222
|-41,00
|
|Tam
|6.093
|6.250
|-41,87
|
|Yarım
|2.945
|3.023
|-20,26
|
|Çeyrek
|1.477
|1.512
|-10,13
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,81
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31ESEN
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 31.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 855, 351 adet işlem
-
16:30SELVA
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 12.82 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 436 adet işlem
-
16:29ERCB
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 37.02 lira fiyatla işlem gören hissede 530, 787 adet işlem
-
16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -68, 27 kaybederek (% -3.10 ) 2, 136
-
16:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, IHAAS, UZERB, IMASM, GLBMD