***YYLGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.06.2022 09:31
***YYLGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YYLGD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Gümüş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039038
BIST
10:502.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 11,17
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:5017,3764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0239
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3777
En Düşük
17,2992
10:5018,3070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3233
En Düşük
18,2245
10:501.020,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,78
|Açılış
|: 1.020,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.021,20
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler10:48
|MAKIM
|15,56
|71.274.442
|% 9,96
|
|ACSEL
|53,20
|15.571.652
|% 7,04
|
|FMIZP
|128,00
|31.233.506
|% 5,87
|
|RTALB
|14,66
|31.962.060
|% 5,54
|
|TSPOR
|4,64
|60.144.306
|% 4,98
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|BRKO
|1,40
|31.763
|% -4,11
|
|UFUK
|76,20
|428.396
|% -3,91
|
|THYAO
|50,95
|818.026.445
|% 0,79
|
|ASELS
|24,38
|744.597.425
|% 4,64
|
|ODAS
|3,16
|308.896.099
|% -2,47
|
|EREGL
|27,50
|256.371.532
|% -0,29
|
|SISE
|21,50
|240.700.156
|% -0,28
|
|ODAS
|3,16
|308.896.099
|% -2,47
|
|EKGYO
|2,58
|98.542.971
|% -0,39
|
|ASELS
|24,38
|744.597.425
|% 4,64
|
|YKBNK
|4,81
|141.500.101
|% -0,62
|
|PRDGS
|2,86
|82.606.634
|% 0,00
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3663
|17,3701
|% 0,10
|
|Euro
|18,2896
|18,3042
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,2371
|21,3436
|% 0,23
|
|Frank
|18,0049
|18,1133
|% 0,29
|
|Riyal
|4,6178
|4,6409
|% 0,26
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|3,66
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,40
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.754
|6.859
|-3,00
|
|Yarım
|3.316
|3.355
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,76
|