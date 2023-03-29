***YYLGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.03.2023 09:09
***YYLGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YYLGD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Gümüş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128933
BIST
10:454.773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -38,02
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.840
En Düşük
4.753
10:4519,1459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,3183
En Düşük
19,0959
10:4520,7411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0110
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
21,0101
En Düşük
20,6798
10:451.207,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,51
|Açılış
|: 1.207,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler10:45
|EKSUN
|71,50
|1.672.671
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|19.478.353
|% 10,00
|
|ONCSM
|145,40
|27.060.705
|% 9,98
|
|PCILT
|24,76
|13.339.541
|% 9,95
|
|KRGYO
|12,72
|12.089.787
|% 9,94
|
|IHAAS
|156,20
|19.393.793
|% -9,97
|
|SANEL
|14,43
|14.036.571
|% -8,73
|
|ULAS
|12,03
|3.779.397
|% -8,31
|
|CANTE
|43,50
|100.977.135
|% -8,11
|
|TGSAS
|16,58
|4.008.785
|% -7,37
|
|AKFYE
|23,10
|1.890.582.406
|% 2,21
|
|ASTOR
|51,25
|1.491.251.839
|% -6,22
|
|THYAO
|119,50
|1.203.971.823
|% 0,08
|
|EREGL
|35,64
|555.047.012
|% -0,45
|
|KOZAL
|19,91
|438.919.410
|% -2,21
|
|AKFYE
|23,10
|1.890.582.406
|% 2,21
|
|EKGYO
|6,24
|264.126.758
|% -2,04
|
|ISCTR
|12,95
|388.835.082
|% -0,38
|
|ASTOR
|51,25
|1.491.251.839
|% -6,22
|
|KATMR
|1,29
|35.470.635
|% 0,78
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1160
|19,1459
|% 0,16
|
|Euro
|20,7312
|20,7411
|% 0,05
|
|Sterlin
|23,5022
|23,6201
|% -0,08
|
|Frank
|20,7109
|20,8357
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0775
|5,1029
|% 0,03
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,46
|
|Altın Gr.
|1.207
|1.207
|-6,43
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.168
|8.275
|-56,00
|
|Yarım
|4.004
|4.049
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.002
|2.025
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|78,50
|78,50
|0,36
|