***YYLGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.08.2023 09:07
***YYLGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YYLGD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gümüş Capital Emlak Yatırım Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190105
BIST
'
11:267.977
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
|| 35,07
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.003
11:2626,6236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1652
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6330
En Düşük
25,9709
11:2628,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1458
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
11:261.646,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 12,20
|Açılış
|: 1.646,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ULAS
|17,16
|11.147.885
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|317.626
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|1.035.519
|% 10,00
|
|OTTO
|275,00
|553.850
|% 10,00
|
|IZENR
|49,12
|124.770.449
|% 9,99
|
|KENT
|427,10
|829.001
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|732.195
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|791.043.269
|% -9,93
|
|QNBFB
|103,00
|1.312.014
|% -9,25
|
|UMPAS
|4,47
|451.474
|% -8,02
|
|ISCTR
|20,84
|3.327.004.054
|% 2,06
|
|TUPRS
|143,80
|3.234.086.840
|% -2,04
|
|ASTOR
|137,00
|2.822.814.957
|% 1,11
|
|KCHOL
|146,40
|2.412.129.151
|% 3,83
|
|THYAO
|252,40
|2.348.825.507
|% -1,41
|
|ISCTR
|20,84
|3.327.004.054
|% 2,06
|
|ZOREN
|4,75
|448.756.537
|% -2,06
|
|EKGYO
|8,60
|625.279.419
|% 0,70
|
|YKBNK
|17,00
|988.559.361
|% 1,98
|
|PETKM
|20,16
|1.007.212.759
|% 0,00
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6090
|26,6197
|% 0,61
|
|Euro
|28,7644
|28,7752
|% 0,50
|
|Sterlin
|33,4887
|33,6566
|% 0,70
|
|Frank
|29,9928
|30,1735
|% 0,55
|
|Riyal
|7,0770
|7,1125
|% 0,60
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|3,22
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.646
|12,01
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.996
|11.098
|12,00
|
|Yarım
|5.511
|5.570
|6,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.787
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,76
|20,79
|0,15
|
|B. Petrol
|84,16
|84,16
|0,29
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 68 artarak (% 0.34 ) 8, 565
-
11:39
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, TRKCM, GUSGR
-
11:39
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ISCTR, TUPRS, ASTOR
-
11:39KARTN
Yüzde 4.10 oranında artışla 83.70 lira fiyatla işlem gören hissede 644, 823 adet işlem
-
11:34XU100
Endeks 7, 960 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 41, 810.00 milyon TL de