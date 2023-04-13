***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2023 10:51
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 12 Nisan 2023 tarihli toplantısında,
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 12 Nisan 2023 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 faaliyet dönemindeki finansal raporlarının ve faaliyet raporunun denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesi hususunun Şirketimizin 26 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137248
BIST
13:325.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 29,48
|Açılış
|: 5.165
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|: 5.146
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5.188
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5.153
13:3219,3262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 19,6750
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|Açılış
|: 21,6500
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 1.259,00
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|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
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1.261,30
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler13:32
|BALAT
|16,94
|856.030
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.445.727
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.677.644
|% 9,98
|
|AYCES
|88,85
|22.266.771
|% 9,96
|
|DGGYO
|39,32
|50.327.475
|% 9,96
|
|MEGAP
|3,62
|68.929.872
|% -39,87
|
|MEGAP
|3,62
|68.929.872
|% -39,87
|
|ONCSM
|103,10
|48.506.619
|% -4,54
|
|ZRGYO
|4,74
|186.316.670
|% -4,24
|
|PAMEL
|271,20
|50.470.736
|% -3,83
|
|THYAO
|136,40
|2.425.672.433
|% 2,25
|
|EREGL
|36,64
|1.870.724.302
|% 1,05
|
|ISCTR
|12,37
|1.481.240.622
|% 0,73
|
|KOZAL
|22,62
|1.365.546.036
|% 1,43
|
|SISE
|44,92
|1.184.273.551
|% 1,17
|
|ISCTR
|12,37
|1.481.240.622
|% 0,73
|
|EKGYO
|6,99
|652.237.676
|% -0,14
|
|KOZAL
|22,62
|1.365.546.036
|% 1,43
|
|YKBNK
|10,38
|595.888.542
|% -0,29
|
|SKBNK
|2,57
|144.047.650
|% 0,39
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3226
|19,3262
|% 0,11
|
|Euro
|21,2954
|21,3102
|% 0,40
|
|Sterlin
|24,1085
|24,2294
|% 0,28
|
|Frank
|21,6000
|21,7301
|% 0,64
|
|Riyal
|5,1357
|5,1614
|% 0,04
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.026
|2.026
|11,07
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|8,09
|
|Cumhuriyet
|8.598
|8.728
|86,00
|
|Tam
|8.647
|8.698
|23,00
|
|Yarım
|4.223
|4.256
|11,00
|
|Çeyrek
|2.112
|2.128
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,89
|15,91
|0,07
|
|B. Petrol
|87,05
|87,05
|-0,28
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