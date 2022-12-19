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***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.12.2022 15:09
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 13.12.2022
Genel Kurul Tarihi 16.01.2023
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.01.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe KAZAN
Adres Saray Mah. FSM Bulvarı No:327

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulunun ibra edilmesinin görüşülmesi,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 yıllığına seçilmesi,
5 - Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Ücretlerinin belirlenmesi,
6 - Dilek, Temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088419


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Altın Gr. 1.076 1.076 1,56  
Cumhuriyet 7.229 7.338 13,00  
Tam 7.262 7.309 51,00  
Yarım 3.516 3.573 25,00  
Çeyrek 1.764 1.786 12,00  
Gümüş.Ons 23,24 23,27 0,05  
Gümüş Gr. 13,95 13,97 0,04  
B. Petrol 79,48 79,48 0,44  
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