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***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.02.2023 10:14
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Üstü Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 13.12.2022
Genel Kurul Tarihi 16.01.2023
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.01.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe KAZAN
Adres Saray Mah. FSM Bulvarı No:327

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulunun ibra edilmesinin görüşülmesi,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 yıllığına seçilmesi,
5 - Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Ücretlerinin belirlenmesi,
6 - Dilek, Temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.01.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 16 Ocak 2023 tarihinde yapılan Olağan Üstü Genel Kurulu 23 Ocak 2023 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113844


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KONYA 3.586,90 15.667.579 % 10,00  
NIBAS 19,04 5.445.154 % 9,99  
CMBTN 613,00 3.920.135 % 9,99  
AFYON 9,48 24.088.197 % 9,98  
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11:33 Alış Satış %  
Dolar 18,8473 18,8512 % 0,01  
Euro 20,2066 20,2155 % 0,28  
Sterlin 22,6556 22,7692 % 0,21  
Frank 20,3520 20,4746 % 0,17  
Riyal 5,0114 5,0366 % 0,04  
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11:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 4,34  
Altın Gr. 1.117 1.117 3,01  
Cumhuriyet 7.517 7.631 -117,00  
Tam 7.590 7.651 16,00  
Yarım 3.708 3.744 8,00  
Çeyrek 1.854 1.872 4,00  
Gümüş.Ons 21,70 21,73 0,06  
Gümüş Gr. 13,17 13,19 0,06  
B. Petrol 86,12 86,12 0,74  
Seans Raporu 11:33
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