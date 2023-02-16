***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Üstü Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 13.12.2022Genel Kurul Tarihi 16.01.2023Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.01.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe KAZANAdres Saray Mah. FSM Bulvarı No:327Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulunun ibra edilmesinin görüşülmesi,4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 yıllığına seçilmesi,5 - Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Ücretlerinin belirlenmesi,6 - Dilek, Temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 23.01.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz 16 Ocak 2023 tarihinde yapılan Olağan Üstü Genel Kurulu 23 Ocak 2023 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113844BIST