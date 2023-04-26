***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 31.03.2023Genel Kurul Tarihi 26.04.2023Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe KAZANAdres Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Bul. No:327 Kahramankazan AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.7 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücret ve Huzur Hakkı Gibi Hakların Görüşülerek Karara Bağlanması8 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2022 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması10 - Şirketin 2022 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı kararına istinaden yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuata çerçevesinde pay geri alım programının Genel Kurul onayına sunulması ve Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi15 - Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.16 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Yayla Agro 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Yayla Agro 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 26.04.2023 Yayla Agro Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Yayla Agro 2022 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141292BIST