***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
15.05.2023 09:04
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz paylarının halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların 31.03.2023 tarihi itibarıyla gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren rapor ekte verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151200
BIST
09:554.490
En Yüksek
|Değişim
|: -6,38%
|| -306,03
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.490
En Düşük
4.490
09:5519,6551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0911
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
19,6581
En Düşük
19,3896
09:5521,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1482
|Açılış
|: 24,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,7000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
09:551.273,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.273,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.275,07
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler09:55
|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 180,00
|
|GENIL
|39,58
|43.147.876
|% 2,89
|
|YBTAS
|53.000,20
|371.001
|% 0,00
|
|KUVVA
|34,56
|594.120
|% 0,00
|
|SNPAM
|10,66
|82.038
|% 0,00
|
|YBTAS
|53.000,20
|371.001
|% 0,00
|
|KUVVA
|34,56
|594.120
|% 0,00
|
|SNPAM
|10,66
|82.038
|% 0,00
|
|VKING
|32,02
|25.140.802
|% 0,00
|
|UMPAS
|3,29
|175.459
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% 0,00
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,00
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6467
|19,6551
|% 0,47
|
|Euro
|21,3809
|21,3887
|% 0,70
|
|Sterlin
|24,4276
|24,5501
|% 0,63
|
|Frank
|21,8068
|21,9382
|% 0,46
|
|Riyal
|5,2231
|5,2493
|% 0,42
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|6,25
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|8,65
|
|Cumhuriyet
|9.956
|10.103
|280,00
|
|Tam
|9.741
|10.030
|257,83
|
|Yarım
|4.655
|4.892
|28,00
|
|Çeyrek
|2.320
|2.439
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,21
|0,12
|
|B. Petrol
|73,88
|73,88
|-0,29
|
Seans Raporu
09:55
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10:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, GARAN, SAHOL
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, GUBRF, HEKTS
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10:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -281, 84 kaybederek (% -6.51 ) 4, 049
-
10:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSGYO, QNBFL
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10:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISCTR, ARSAN, AVTUR, DESA, EREGL, ICBCT, GARAN, SAHOL, CCOLA, OTKAR