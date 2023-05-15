Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

15.05.2023 09:04
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımla


***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz paylarının halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların 31.03.2023 tarihi itibarıyla gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren rapor ekte verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151200


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:554.490
Değişim :  -6,38% |  -306,03
Açılış :  4.490  
Önceki Kapanış :  4.796  
En Yüksek
4.490 En Düşük
4.490
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LUKSK 71,00 20.211.397 % 180,00  
GENIL 39,58 43.147.876 % 2,89  
YBTAS 53.000,20 371.001 % 0,00  
KUVVA 34,56 594.120 % 0,00  
SNPAM 10,66 82.038 % 0,00  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Dolar 19,6467 19,6551 % 0,47  
Euro 21,3809 21,3887 % 0,70  
Sterlin 24,4276 24,5501 % 0,63  
Frank 21,8068 21,9382 % 0,46  
Riyal 5,2231 5,2493 % 0,42  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 2.017 2.017 6,25  
Altın Gr. 1.274 1.274 8,65  
Cumhuriyet 9.956 10.103 280,00  
Tam 9.741 10.030 257,83  
Yarım 4.655 4.892 28,00  
Çeyrek 2.320 2.439 14,00  
Gümüş.Ons 24,07 24,09 0,10  
Gümüş Gr. 15,20 15,21 0,12  
B. Petrol 73,88 73,88 -0,29  
Seans Raporu 09:55
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru