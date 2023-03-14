***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
14.03.2023 09:30
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Yemlik Arpa
İhaleyi Açan Taraf
TMO
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
02/03/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
13/03/2023
İhale Sonucu
İhale Şirketimiz Uhdesinde Kalmıştır
İhale Bedeli
136.904.678 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
% 100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
% 1,17
Açıklamalar
Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Yemlik Arpa ihalesine vermiş olduğumuz teklif kapsamında Şirketimiz uhdesinde kalan 136.904.678 TL tutarında yemlik arpa Nisan 2023 sonuna kadar teslim edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124307
BIST
11:045.319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -4,68
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.303
11:0418,9766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 19,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
18,9826
En Düşük
18,9369
11:0420,3089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0479
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,3857
En Düşük
20,2652
11:041.166,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.166,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.159,76
BIST En Aktif Hisseler11:04
|GOLTS
|156,20
|63.960.313
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,10
|25.937.825
|% 9,97
|
|YAPRK
|46,58
|7.245.724
|% 9,96
|
|EMKEL
|11,27
|50.508.031
|% 9,95
|
|BRKSN
|11,29
|23.811.689
|% 9,93
|
|YONGA
|31,48
|381.254
|% -9,95
|
|MEPET
|4,96
|9.975.094
|% -7,64
|
|TETMT
|246,00
|14.564.294
|% -7,45
|
|PENTA
|28,66
|115.312.195
|% -7,43
|
|KARYE
|23,78
|23.163.417
|% -6,75
|
|ISCTR
|14,31
|1.125.595.127
|% 0,99
|
|ASELS
|57,35
|1.094.733.032
|% 0,88
|
|EREGL
|40,08
|861.664.406
|% 0,40
|
|KOZAL
|21,58
|786.373.389
|% 0,19
|
|YKBNK
|11,30
|771.896.799
|% 1,44
|
|ODAS
|7,96
|675.217.024
|% -3,98
|
|ISCTR
|14,31
|1.125.595.127
|% 0,99
|
|YKBNK
|11,30
|771.896.799
|% 1,44
|
|EKGYO
|7,95
|327.923.563
|% 0,13
|
|YGYO
|2,06
|83.643.662
|% 9,57
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9744
|18,9766
|% 0,05
|
|Euro
|20,3006
|20,3089
|% -0,24
|
|Sterlin
|22,9934
|23,1087
|% -0,18
|
|Frank
|20,7035
|20,8282
|% -0,06
|
|Riyal
|5,0395
|5,0647
|% 0,07
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-3,41
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|0,25
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.892
|7.952
|-6,00
|
|Yarım
|3.856
|3.891
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.928
|1.945
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|0,04
|
|B. Petrol
|79,93
|79,93
|-0,84
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:19EUKYO
Yüzde 7.65 oranında artışla 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 646, 085 adet işlem
-
11:18TMSN
Yüzde 4.94 oranında artışla 58.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 594 adet işlem
-
11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 39 kaybederek (% -0.18 ) 5, 859
-
11:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, ODAS
-
11:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ISCTR, ASELS, EREGL