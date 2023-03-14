***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuYemlik Arpaİhaleyi Açan TarafTMOİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın PayıYokturİhaleye Teklif Verme Tarihi02/03/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih13/03/2023İhale Sonucuİhale Şirketimiz Uhdesinde Kalmıştırİhale Bedeli136.904.678 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım% 100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)% 1,17AçıklamalarToprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Yemlik Arpa ihalesine vermiş olduğumuz teklif kapsamında Şirketimiz uhdesinde kalan 136.904.678 TL tutarında yemlik arpa Nisan 2023 sonuna kadar teslim edilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124307BIST