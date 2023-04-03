***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
03.04.2023 09:11
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/04/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
31/03/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Şirket'imiz Kurumsal Derecelendirme notunun tespit edilmesi amacıyla BİST Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralları çerçevesinde, Şirket'imiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında 01 Nisan 2023 tarihinde, bir yıl süreli olarak, Kurumsal Yönetim Derecelendirme sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyunun Bilgisine Sunarız
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130797
BIST
11:384.740
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -73,02
|Açılış
|: 4.806
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|Önceki Kapanış
|: 4.813
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4.816
En Düşük
4.713
11:3819,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 19,4700
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|Önceki Kapanış
|: 19,4420
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19,2155
En Düşük
19,1658
11:3820,8608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0692
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
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20,8608
En Düşük
20,7087
11:381.212,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,43
|Açılış
|: 1.212,28
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|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.217,20
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler11:38
|EKSUN
|95,15
|1.595.706.143
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|18.210.694
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|1.002.507
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|27.627.057
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,00
|165.756
|% 9,29
|
|BFREN
|4.413,30
|87.504.885
|% -10,00
|
|FENER
|51,95
|95.020.141
|% -9,97
|
|DGGYO
|38,66
|1.661.993
|% -9,97
|
|IHAAS
|135,80
|4.230.329
|% -8,31
|
|SDTTR
|128,80
|272.774.983
|% -7,67
|
|EKSUN
|95,15
|1.595.706.143
|% 10,00
|
|TUPRS
|538,20
|1.200.082.593
|% 1,53
|
|KOZAL
|21,10
|983.396.320
|% -2,31
|
|THYAO
|116,60
|832.244.992
|% -1,60
|
|AKFYE
|15,94
|764.141.615
|% -6,78
|
|SKBNK
|2,66
|372.541.037
|% 3,50
|
|EKGYO
|6,08
|328.575.343
|% -1,78
|
|AKFYE
|15,94
|764.141.615
|% -6,78
|
|KOZAL
|21,10
|983.396.320
|% -2,31
|
|ISCTR
|12,06
|541.154.529
|% 0,11
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2010
|19,2053
|% 0,16
|
|Euro
|20,8401
|20,8608
|% 0,33
|
|Sterlin
|23,5718
|23,6900
|% -0,02
|
|Frank
|20,8157
|20,9411
|% -0,24
|
|Riyal
|5,1030
|5,1286
|% 0,18
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-3,46
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|8.206
|8.330
|-36,00
|
|Tam
|8.209
|8.288
|-30,00
|
|Yarım
|4.024
|4.056
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.012
|2.028
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,68
|14,69
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|4,36
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