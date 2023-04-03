***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi01/04/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi31/03/2024Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaŞirket'imiz Kurumsal Derecelendirme notunun tespit edilmesi amacıyla BİST Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralları çerçevesinde, Şirket'imiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında 01 Nisan 2023 tarihinde, bir yıl süreli olarak, Kurumsal Yönetim Derecelendirme sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyunun Bilgisine SunarızPay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130797BIST