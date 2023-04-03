Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

03.04.2023 09:11
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/04/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
31/03/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama

Şirket'imiz Kurumsal Derecelendirme notunun tespit edilmesi amacıyla BİST Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralları çerçevesinde, Şirket'imiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında 01 Nisan 2023 tarihinde, bir yıl süreli olarak, Kurumsal Yönetim Derecelendirme sözleşmesi imzalanmıştır. 
Kamuoyunun Bilgisine Sunarız

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130797


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:384.740
Değişim :  -1,52% |  -73,02
Açılış :  4.806  
Önceki Kapanış :  4.813  
En Yüksek
4.816 En Düşük
4.713
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKSUN 95,15 1.595.706.143 % 10,00  
RAYSG 23,10 18.210.694 % 10,00  
ATSYH 93,50 1.002.507 % 10,00  
OYAYO 11,67 27.627.057 % 9,99  
DIRIT 6,00 165.756 % 9,29  
daha fazla
11:38 Alış Satış %  
Dolar 19,2010 19,2053 % 0,16  
Euro 20,8401 20,8608 % 0,33  
Sterlin 23,5718 23,6900 % -0,02  
Frank 20,8157 20,9411 % -0,24  
Riyal 5,1030 5,1286 % 0,18  
daha fazla
11:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.966 1.966 -3,46  
Altın Gr. 1.212 1.212 -2,36  
Cumhuriyet 8.206 8.330 -36,00  
Tam 8.209 8.288 -30,00  
Yarım 4.024 4.056 -14,00  
Çeyrek 2.012 2.028 -7,00  
Gümüş.Ons 23,82 23,85 -0,26  
Gümüş Gr. 14,68 14,69 -0,18  
B. Petrol 84,25 84,25 4,36  
Seans Raporu 11:38
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru