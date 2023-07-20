***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi01/04/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi31/03/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi20/07/2023AçıklamaSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 20.07.2023 tarihi itibarıyla (10 üzerinden) 8,2 olarak teyit belirlenmiştir..SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş'nin hazırlamış olan rapor Şirketimizin internet sitesinde (https://www.yaylaagro.com) yayınlanacaktır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not88,31 71,81 85 82 8,2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173997BIST