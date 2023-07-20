***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
20.07.2023 18:44
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/04/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
31/03/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/07/2023
Açıklama
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 20.07.2023 tarihi itibarıyla (10 üzerinden) 8,2 olarak teyit belirlenmiştir..
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş'nin hazırlamış olan rapor Şirketimizin internet sitesinde (https://www.yaylaagro.com) yayınlanacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
88,31 71,81 85 82 8,2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173997
BIST