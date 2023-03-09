***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMersin'de bulunan fabrikamızın öz tüketiminin karşılanması maksadıyla Eskişehir'de 10,01 MWp Gücünde GES Kurulumu için ÇED süreçleri başlamıştır.Proje tamamlandığında Mersin Fabrikamızın enerji tüketiminin %100'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacaktır.(Ayrıca bu yatırım neticesinde yıllık yaklaşık 8.000.000 kWh elektrik satışı yapılabilecektir).GES yatırımımıza ilişkin gelişmeler oldukça Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmaya devam edecektir.Kamuoyuna ve Yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122274BIST