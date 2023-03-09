***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2023 16:33
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mersin'de bulunan fabrikamızın öz tüketiminin karşılanması maksadıyla Eskişehir'de 10,01 MWp Gücünde GES Kurulumu için ÇED süreçleri başlamıştır.
Proje tamamlandığında Mersin Fabrikamızın enerji tüketiminin %100'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacaktır.
(Ayrıca bu yatırım neticesinde yıllık yaklaşık 8.000.000 kWh elektrik satışı yapılabilecektir).
GES yatırımımıza ilişkin gelişmeler oldukça Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmaya devam edecektir.
Kamuoyuna ve Yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122274
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,7511
17:5920,0798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0959
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,8313
17:591.114,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 9,12
|Açılış
|: 1.114,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.118,49
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9476
|18,9513
|% 0,06
|
|Euro
|20,0589
|20,0700
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,5261
|22,6390
|% 0,66
|
|Frank
|20,1583
|20,2797
|% 0,57
|
|Riyal
|5,0327
|5,0580
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|14,43
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|8,42
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.548
|7.611
|25,00
|
|Yarım
|3.688
|3.724
|12,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.862
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|0,07
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|0,48
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 02 artarak (% 0.00 ) 6, 017
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CIMSA, OYAKC
-
17:59XU100
Endeks 5, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 93, 228.00 milyon TL de
-
17:59SAMAT
Yüzde 9.90 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 398, 152 adet işlem
-
17:58PRZMA
Yüzde 4.79 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 102 adet işlem