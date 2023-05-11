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***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

11.05.2023 18:25
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 11 Mayıs 2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 7.100.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 225.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 57 0 25,76 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 9.627 0,002 25,78 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 56.060 0,012 25,8 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 35.820 0,008 25,82 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 35.369 0,007 25,84 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 25.287 0,005 25,86 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 14.520 0,003 25,88 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 10.205 0,002 25,9 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 9.174 0,002 25,92 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 7.081 0,001 25,94 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 1.001 0 25,96 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 15.999 0,003 25,98 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 19.863 0,004 25 220.200 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 16.800 0,004 25,02 220.200 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 137 0 25,04 220.200 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 6.500 0,001 25,1 220.200 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 6.000 0,001 25,12 220.200 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 17.000 0,004 25,14 220.200 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 19.500 0,004 25,16 220.200 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 11.727 0,002 25,4 220.200 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 42.273 0,009 25,42 220.200 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 05.05.2023 24.500 0,005 25,44 220.200 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 08.05.2023 7.500 0,002 24,22 384.500 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 08.05.2023 34.500 0,007 24,24 384.500 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 08.05.2023 28.500 0,006 24,26 384.500 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 08.05.2023 10.500 0,002 24,28 384.500 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.05.2023 2.584 0,001 23,92 465.500 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.05.2023 14.525 0,003 23,96 465.500 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.05.2023 25.250 0,005 23,98 465.500 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.05.2023 27.641 0,006 24 465.500 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.05.2023 23.309 0,005 23,12 535.500 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.05.2023 28.191 0,006 23,14 535.500 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.05.2023 8.500 0,002 23,18 535.500 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.05.2023 15.500 0,003 23,6 595.500 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 11.05.2023 35.000 0,007 23,62 595.500 -

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında:
11 Mayıs 2023 tarihinde 23,6 TL - 23,62 TL fiyat aralığından (ortalama 23,614 TL) 50.500 adet pay geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 1.192.500 TL'dir.
11 Mayıs 2023 tarihi itibariyle toplam 646.000 adet pay geri alımı yapılmıştır. Geri alınan payların ortaklık sermayesine oranı % 0,137'dir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150551


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