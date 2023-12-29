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***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

29.12.2023 18:56
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın Yönetim Kurulumuzca onaylandığı tarihten itibaren 3 (üç) takvim yılı
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 21.739.600
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 350.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 28.12.2023 31.12.2025 21.739.600 2

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 40.000 0,004 12,57 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 39.500 0,004 12,58 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 24.062 0,002 12,59 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 40.000 0,004 12,6 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 33.911 0,003 12,61 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 3.000 0 12,62 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 35.000 0,003 12,63 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 4.000 0 12,64 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 115.000 0,011 12,65 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 113.538 0,01 12,66 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 165.759 0,015 12,67 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 116.199 0,011 12,68 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 130.000 0,012 12,69 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 138.593 0,013 12,7 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 150.000 0,014 12,73 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 35.438 0,003 12,77 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 100.000 0,009 12,78 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 999 0 12,84 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 19.466 0,002 12,85 0
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 279.535 0,026 12,86 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılmış olan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında:
29 Aralık 2023 tarihinde 12,57 - 12,86 fiyat aralığından (ortalama 12,713) 1.584.000 adet pay geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 20.138.109 TL'dir.
29 Aralık 2023 tarihi itibariyle ilgili pay geri alım programı kapsamında toplam 1.584.000 adet pay geri alımı yapılmıştır. Geri alınan payların ortaklık sermayesine oranı % 0,146'dır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230854


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