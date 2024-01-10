***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın Yönetim Kurulumuzca onaylandığı tarihten itibaren 3 (üç) takvim yılıGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 21.739.600Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 350.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 28.12.2023 31.12.2025 21.739.600 2Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarC Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 40.000 0,004 12,57 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 39.500 0,004 12,58 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 24.062 0,002 12,59 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 40.000 0,004 12,6 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 33.911 0,003 12,61 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 3.000 0 12,62 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 35.000 0,003 12,63 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 4.000 0 12,64 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 115.000 0,011 12,65 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 113.538 0,01 12,66 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 165.759 0,015 12,67 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 116.199 0,011 12,68 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 130.000 0,012 12,69 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 138.593 0,013 12,7 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 150.000 0,014 12,73 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 35.438 0,003 12,77 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 100.000 0,009 12,78 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 999 0 12,84 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 19.466 0,002 12,85 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 29.12.2023 279.535 0,026 12,86 0C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 10.000 0,001 12,19 1.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 110.000 0,01 12,21 1.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 168.473 0,015 12,27 1.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 5.000 0 12,28 1.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 5.155 0 12,29 1.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 40.000 0,004 12,3 1.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 44.438 0,004 12,31 1.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 67.000 0,006 12,32 1.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 42.000 0,004 12,33 1.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 108.372 0,01 12,34 1.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 125.000 0,011 12,35 1.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 40.000 0,004 12,36 1.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 55.000 0,005 12,37 1.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 109.000 0,01 12,38 1.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 40.000 0,004 12,39 1.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 09.01.2024 30.562 0,003 12,4 1.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 11.601 0,001 12,6 2.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 27.114 0,002 12,61 2.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 53.569 0,005 12,62 2.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 51.165 0,005 12,63 2.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 403.534 0,037 12,64 2.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 186.500 0,017 12,65 2.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 80.112 0,007 12,66 2.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 120.723 0,011 12,67 2.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 10.000 0,001 12,68 2.584.000C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 10.01.2024 179.277 0,016 12,69 2.584.000Ek AçıklamalarŞirketimizin 28 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılmış olan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında:10 Ocak 2024 tarihinde 12,6 - 12,69 fiyat aralığından (ortalama 12,652) 1.123.595 adet pay geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 14.215.833 TL'dir.10 Ocak 2024 tarihi itibariyle ilgili pay geri alım programı kapsamında toplam 3.707.595 adet pay geri alımı yapılmıştır. Geri alınan payların ortaklık sermayesine oranı % 0,341'dir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238219BIST