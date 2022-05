***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi İstanbul Yolu 30.Km Saray Mh. Fatih Sultan Mehmet Blv. No:327 P.K. 06980 Kahramankazan - Ankara / TÜRKİYE Tel: 0 312 815 49 50Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Ankara Üretim Tesisi:İstanbul Yolu 30.Km Saray Mh. Fatih Sultan Mehmet Blv. No:327 P.K. 06980 Kahramankazan - Ankara / TÜRKİYETel: 0 312 815 49 50Mersin Üretim Tesisi:Yalınayak Mh. 102099. Sk. No:1 P.K. 33310 Toroslar - Mersin / TÜRKİYEİnternet Adresi yaylabakliyat.com.trElektronik Posta AdresiE-postayatirimci@yaylabakliyat.com.tr, ir@yaylabakliyat.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Faksİstanbul Yolu 30.Km Saray Mh. Fatih Sultan Mehmet Blv. No:327 P.K. 06980 Kahramankazan - Ankara / TÜRKİYE 0 312 815 49 50Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAHMET MELİH AKINCILAR CFO-Mali İşlerden Sorumlu GMY 03.02.2022 0 312 815 49 50 yatirimci@yaylabakliyat.com.tr / ir@yaylabakliyat.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 206690-701030OĞUZHAN SÖNMEZ Yönetim Kurulu Üyesi 0 312 815 49 50 yatirimci@yaylabakliyat.com.tr / ir@yaylabakliyat.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Ana faaliyet konusu Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinde detaylı olarak tanımlanan Şİrket pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe faaliyet göstermektedir.Şirketin esas faaliyet konuları özetlea) Çeltik (pirinç hammaddesi), kabuklu mercimek ve natürel (tarladan doğrudan hasat edilmiş) bakliyat gibi hammaddeleri ve bulgur gibi gıda ürünlerinin tedariki, hammaddelerin elenmesi, kırılması, boylanması, işlenmesi ve paketli/paketsiz üretimi, satışı,b) Pirinç ve bulgur gibi ürünlerin çeşitli süper gıdalar (kinoa, vb.), kurutulmuş domates gibi doğal gıdalarla reçetelere uygun karıştırılarak katma değeri yüksek pişirilmeye hazır özel karışımların paketli üretimi, satışı,c) Geleneksel bitkisel protein bazlı bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinden üretilen hazır yemek ürünlerinin (Çorba, Pilaki, Bulgur ve Pirinç Pilavları, Makarna, Hoşaf, Baklagil Yemekleri, Zeytinyağlılar, Tahıl ve Bakliyat Salataları) son teknoloji makinelerle el değmeden katkısız ve koruyucusuz olarak tekniğine uygun yöntemlerle (haşlanması, sterilizasyonu vb.) hazırlanması, çeşitli soslarla lezzetlendirilmesi, 18-36 aya kadar soğuk zincir gerektirmeden duyusal (lezzet) ve yapısal (vitamin ve mineral) özelliklerini kaybetmeden saklanabilen yeni nesil BPA'sız (Bisphenol A) ambalajlarda paketlenmesi, satışı,d) Başta buğday olmak üzere mısır, arpa, pirinç, çeltik, kabuklu mercimek gibi işlenmemiş hububat, tahıl ve bakliyat ürünlerinin ticari mal olarak ticaretidir,Şirketin Süresi Şirket süresiz olarak kurulmuştur.Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 20.05.2022 Türkiye Pay Piyasası/Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)HASAN GÜMÜŞ 84,98 TRY 84,98Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 86000000 TRY 18,19 Yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyaz bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanını seçme imtiyazı bulunmaktadır. Önemli Yönetim Kurulu Kararları'nda Veto Hakkı Genel kurulda bir pay için 5 oy imtiyazı bulunmaktadır. Önalım Hakkı İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 86000000 TRY 18,19 Genel kurulda bir pay için 2 oy imtiyazı bulunmaktadır. Önalım Hakkı İşlem GörmüyorC Nama 1 TRY 300600000 TRY 63,62 İmtiyazı bulunmamaktadır. İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHASAN GÜMÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 12.05.1998 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Agro Pulse Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., GMC Construction İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., GMC Solar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., GMC Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 84.98 A, B, C Bağımsız Üye DeğilKENAN DEMİRTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 28.01.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Bağımsız Üye DeğilOĞUZHAN SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.01.2022 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye DeğilBÜLENT ÖZÜTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıİSMAİL KEMALOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil İK Tarım Üssü Uluslararası Danışmanlık Ltd Şti. Ortak Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET MELİH AKINCILAR CFO-MALİ İŞLERDEN SORUMLU GMY Üst Düzey YöneticiALPASLAN ÇATALYÜREK FABRİKA MÜDÜRÜ Üst Düzey YöneticiGÖKHAN TUNCER İHRACAT MÜDÜRÜ Üst Düzey YöneticiNURAY ERDOĞAN MARKA PAZARLAMA VE İLETİŞİM MÜDÜRÜ Üst Düzey YöneticiGÜLENDAM PINAR BAĞIŞ FİNANS MÜDÜRÜ Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033177BIST