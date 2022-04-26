***YYLGD* *YKYAT* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
26.04.2022 17:19
***YYLGD******YKYAT******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [YYLGD, YKYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Şirket Esas Sözleşmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023917
BIST
17:222.422
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -60,46
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:2214,8079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0402
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:2215,7998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0339
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7867
17:22905,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,65
|Açılış
|: 905,58
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ACSEL
|43,12
|68.590.392
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.451.991
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|39.822.239
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|4.385.928
|% -9,87
|
|TSPOR
|5,89
|247.470.573
|% -8,82
|
|GSDDE
|4,03
|43.476.208
|% -8,62
|
|KGYO
|4,71
|21.543.046
|% -8,19
|
|THYAO
|38,80
|6.392.103.336
|% -2,02
|
|KRDMD
|14,57
|2.923.804.080
|% -3,25
|
|GARAN
|14,97
|1.858.728.830
|% 0,00
|
|EREGL
|33,14
|1.787.300.008
|% -3,94
|
|SISE
|17,60
|1.774.015.440
|% -1,84
|
|EKGYO
|2,63
|1.228.317.458
|% -4,71
|
|YKBNK
|4,95
|1.643.207.724
|% -3,51
|
|ODAS
|2,34
|688.875.535
|% -5,65
|
|KRDMD
|14,57
|2.923.804.080
|% -3,25
|
|TSKB
|1,88
|358.333.564
|% -5,53
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8052
|14,8079
|% 0,27
|
|Euro
|15,7901
|15,7998
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,6918
|18,7855
|% -0,44
|
|Frank
|15,3826
|15,4753
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9351
|3,9548
|% 0,17
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|4,14
|
|Altın Gr.
|907
|907
|4,93
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,71
|
Seans Raporu
17:22
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17:37TUCLK
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 13.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 555, 548 adet işlem
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17:35XU100
Endeks 2, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 77 altında . İşlem hacmi 42, 088.00 milyon TL de
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17:35TKFEN
Yüzde -7.57 oranında düşüşle 21.26 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 504, 028 adet işlem
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17:34KUTPO
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 47.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 629 adet işlem
-
17:33DARDL
Yüzde -5.64 oranında düşüşle 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 104, 038 adet işlem