***YYLGD* *YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara
16.05.2022 09:09
***YYLGD******YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 11-12-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcıya ait bilgiler aşağıda ve ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. 6.800.000 % 9,58 Fon Yönetimi Türkiye Yönetmekte olduğu ekte yer verilen fonların nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030461
BIST
18:052.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.427
En Düşük
2.397
18:0515,5021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0246
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5450
|
15,5070
En Düşük
15,4564
18:0516,1489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0355
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2753
En Düşük
16,0891
18:05899,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,32
|Açılış
|: 899,50
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
898,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAVI
|80,50
|32.091.905
|% 100,00
|
|LOGO
|43,02
|23.214.085
|% 2,14
|
|BLCYT
|14,49
|7.658.770
|% 1,40
|
|CEMTS
|29,14
|82.031.429
|% 0,96
|
|YEOTK
|59,05
|18.348.519
|% 0,53
|
|BEYAZ
|8,20
|10.260.566
|% 0,00
|
|DENGE
|1,94
|13.341.948
|% 0,00
|
|DIRIT
|3,00
|209.514
|% 0,00
|
|CRFSA
|34,60
|8.632.940
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,93
|43.716.837
|% 0,00
|
|THYAO
|42,48
|3.862.950.371
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 0,00
|
|SISE
|19,71
|2.150.492.372
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,67
|1.467.550.845
|% 0,00
|
|TUPRS
|256,20
|1.265.030.647
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|1.113.019.360
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|534.862.648
|% 0,00
|
|KARSN
|5,33
|885.726.983
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,55
|619.405.483
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4922
|15,4974
|% 0,13
|
|Euro
|16,1309
|16,1611
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,9029
|18,9977
|% -0,11
|
|Frank
|15,3809
|15,4736
|% -0,06
|
|Riyal
|4,1186
|4,1393
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-6,07
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.196
|10,00
|
|Tam
|6.076
|6.231
|-8,91
|
|Yarım
|2.937
|3.014
|-4,31
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,46
|10,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DERIM
Yüzde 5.47 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 839 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, FROTO, TOASO
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 57 artarak (% 1.15 ) 2, 169
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, BRMEN, GZNMI, ULUUN, KRONT, KONKA, EMNIS, GSDHO, IMASM, GLBMD
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, UFUK, KAPLM, SELVA, LIDFA