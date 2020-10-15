***ZAC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***ZAC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ZAC]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBORSA İSTANBUL DUYURUSU Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 16/10/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.İPTAL EDİLEN FON UNVANIFON KODUYapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz) FonZACPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881907BIST