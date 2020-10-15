***ZAC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
15.10.2020 11:49
***ZAC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORSA İSTANBUL DUYURUSU Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 16/10/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz) Fon
ZAC
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881907
BIST
14:421.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,76
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
14:427,9371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0265
|Açılış
|: 7,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
14:429,3028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0110
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
14:42483,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 483,46
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler14:42
|CEOEM
|8,14
|75.384.931
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.488.707
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|150.218.820
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|32.354.504
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.023.505
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|919.100
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|433.636
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|PETKM
|4,78
|1.260.982.006
|% -1,44
|
|ZOREN
|2,99
|1.070.254.879
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,95
|959.384.044
|% 2,63
|
|ECILC
|7,09
|855.396.222
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,67
|737.481.399
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,95
|959.384.044
|% 2,63
|
|ZOREN
|2,99
|1.070.254.879
|% -2,29
|
|PETKM
|4,78
|1.260.982.006
|% -1,44
|
|KRDMD
|3,67
|737.481.399
|% -1,08
|
|ECILC
|7,09
|855.396.222
|% 2,75
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9326
|7,9371
|% 0,33
|
|Euro
|9,2951
|9,3028
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,2267
|10,2780
|% -0,34
|
|Frank
|8,6518
|8,7040
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1091
|2,1197
|% 0,32
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-9,73
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.251
|-13,00
|
|Tam
|3.185
|3.264
|-16,72
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-8,09
|
|Çeyrek
|772
|790
|-4,05
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,20
|42,20
|-1,12
|