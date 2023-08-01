***ZEDUR* *ESCAR* *SAYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.08.2023 18:36
***ZEDUR******ESCAR******SAYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ESCAR, SAYAS, ZEDUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ESCAR.E, SAYAS.E ve ZEDUR.E payları 02/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179375
BIST
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17:597.169
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -48,45
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
17:5926,9634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0580
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
17:5929,5999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0534
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
17:591.685,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -14,42
|Açılış
|: 1.685,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.683,09
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FORMT
|3,25
|327.429.634
|% 225,00
|
|SAYAS
|54,45
|163.379.953
|% 10,00
|
|MRSHL
|633,70
|117.907.766
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|122.789.248
|% 10,00
|
|UZERB
|245,30
|3.048.589
|% 10,00
|
|AVHOL
|126,00
|32.920.482
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|12.524.055
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|3.255.500
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|297.125.218
|% -9,93
|
|INFO
|12,41
|249.015.480
|% -9,88
|
|SASA
|64,40
|12.427.121.532
|% 5,66
|
|ASTOR
|113,10
|12.330.866.868
|% 1,53
|
|EREGL
|40,76
|8.206.671.792
|% -2,25
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|ASELS
|74,55
|6.731.452.591
|% -0,07
|
|YKBNK
|14,33
|7.349.234.001
|% 0,70
|
|EKGYO
|8,57
|3.360.182.195
|% -1,38
|
|ISCTR
|15,30
|5.792.866.430
|% 1,26
|
|ZOREN
|4,28
|1.403.935.660
|% -0,47
|
|SKBNK
|3,01
|668.377.058
|% -3,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9591
|26,9646
|% 0,22
|
|Euro
|29,5845
|29,5914
|% 0,15
|
|Sterlin
|34,2708
|34,4427
|% -0,41
|
|Frank
|30,6410
|30,8256
|% -0,28
|
|Riyal
|7,1650
|7,2009
|% 0,26
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-22,19
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|-14,43
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.022
|11.120
|-50,00
|
|Yarım
|5.515
|5.585
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.793
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|20,95
|20,98
|-0,45
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|-0,57
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 7, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 160, 528.00 milyon TL de
-
17:59KENT
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 197.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 776 adet işlem
-
17:58MARKA
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 017 adet işlem
-
17:57MIATK
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 184.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 087, 437 adet işlem
-
17:56GOODY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 655, 243 adet işlem