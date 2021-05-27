***ZJB* *HDFGS* *ZRGYO* *KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.05.2021 09:12
***ZJB******HDFGS******ZRGYO******KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [HDFGS, KUTPO, ZRGYO]
İlgili Fonlar [ZJB]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938328
BIST
10:531.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.424
10:538,4356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0203
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
10:5310,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0070
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3454
En Düşük
10,3089
10:53515,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 515,91
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
514,50
BIST En Aktif Hisseler10:53
|SNKRN
|29,90
|92.152
|% 8,73
|
|KAPLM
|21,92
|2.627.303
|% 7,98
|
|UTPYA
|26,98
|152.248
|% 7,92
|
|SUMAS
|65,85
|197.813
|% 7,69
|
|CANTE
|8,87
|117.691.994
|% 6,61
|
|KUTPO
|44,56
|94.731.455
|% -9,98
|
|ORMA
|29,00
|33.350
|% -9,26
|
|METUR
|27,22
|8.746.655
|% -8,47
|
|ETILR
|6,00
|278.910
|% -5,06
|
|MERIT
|231,00
|256.410
|% -4,55
|
|THYAO
|13,29
|358.203.452
|% 1,84
|
|GARAN
|8,12
|300.349.652
|% -0,12
|
|TRILC
|49,90
|199.262.248
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,15
|181.060.594
|% -0,92
|
|KOZAL
|123,80
|150.383.055
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,15
|181.060.594
|% -0,92
|
|EKGYO
|1,89
|120.589.269
|% -0,53
|
|GARAN
|8,12
|300.349.652
|% -0,12
|
|THYAO
|13,29
|358.203.452
|% 1,84
|
|DOHOL
|3,01
|78.993.742
|% 0,67
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4331
|8,4356
|% -0,24
|
|Euro
|10,3151
|10,3227
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,8881
|11,9478
|% -0,14
|
|Frank
|9,3706
|9,4270
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2452
|2,2565
|% -0,12
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|2,97
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,35
|