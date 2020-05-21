***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
21.05.2020 16:26
***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZKBVK]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/04/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDZKVK82026
Nominal Değer (TL)
300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
21/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/05/2020
Vadesi (Gün)
96
İtfa Tarihi
25/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846287
BIST
17:38102.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 205,14
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
17:386,8014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
17:387,4508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0055
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
17:38376,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -5,27
|Açılış
|: 376,51
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
376,03
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|11,66
|18.206.497
|% 10,00
|
|GEDZA
|9,68
|23.972.426
|% 10,00
|
|JANTS
|68,35
|25.694.123
|% 9,98
|
|AYCES
|31,08
|1.336.403
|% 9,98
|
|MRSHL
|61,25
|4.544.805
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,93
|335.566.778
|% -12,41
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|126.771.731
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.293.156
|% -9,98
|
|GARAN
|7,59
|872.998.502
|% -1,56
|
|ASELS
|29,50
|869.550.355
|% -0,34
|
|THYAO
|11,07
|840.770.378
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,30
|574.664.238
|% -0,30
|
|AVOD
|3,14
|401.054.979
|% 5,37
|
|EKGYO
|1,36
|298.887.284
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,30
|574.664.238
|% -0,30
|
|IHLGM
|1,19
|176.597.344
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,47
|346.970.207
|% 1,23
|
|AVOD
|3,14
|401.054.979
|% 5,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2936
|8,3352
|% 0,08
|
|Frank
|6,9884
|7,0305
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8055
|1,8145
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-27,30
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-5,27
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.468
|-35,10
|
|Tam
|2.505
|2.532
|-36,00
|
|Yarım
|1.222
|1.238
|-17,60
|
|Çeyrek
|611
|619
|-8,80
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,97
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|-0,13
|
|B. Petrol
|36,54
|36,54
|0,79
|