***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.10.2021 16:19
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OSMAN KARAKÜTÜK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yard. Bağımsız Üye Değil
FEHMİ TUTULMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Uluslararası Bankacılık Bölüm Başkanı Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA BARBAROS ÖZÜYILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi Bölüm Başkanı Bağımsız Üye Değil
HARUN BAYKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Müdürü Bağımsız Üye Değil
AHMET GÜNEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Bağımsız Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN KARAKÜTÜK Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yard.
FEHMİ TUTULMAZ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Uluslararası Bankacılık Bölüm Başkanı
MUSTAFA BARBAROS ÖZÜYILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi Bölüm Başkanı
HARUN BAYKARA Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970287
BIST