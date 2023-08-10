***ZKBVR* *ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ZKBVR******ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ZKBVRYetkili Organ Karar Tarihi 11.05.2023İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 14.06.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.08.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 10.08.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin fon kullanıcısı olarak, ZKB Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı olarak yer alacağı, 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) (bu tutar dâhil) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğ'in (III-61.1) ("Tebliğ") 4 ile 6. Maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası türünde, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikası ihraç edilmesi için yapmış olduğumuz başvurumuz ve ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca 09.08.2023 tarihinde onaylanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184057BIST