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***ZKBVR* *ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.08.2023 19:00
***ZKBVR* *ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ZKBVR******ARZUM*** ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ZKBVR

Yetkili Organ Karar Tarihi 11.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.06.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.08.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 10.08.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin fon kullanıcısı olarak, ZKB Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı olarak yer alacağı, 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) (bu tutar dâhil) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğ'in (III-61.1) ("Tebliğ") 4 ile 6. Maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası türünde, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikası ihraç edilmesi için yapmış olduğumuz başvurumuz ve ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca 09.08.2023 tarihinde onaylanmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184057


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TRCAS 18,70 360.868.690 % 10,00  
OYLUM 6,49 51.710.816 % 10,00  
TETMT 895,40 16.016.554 % 10,00  
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Altın Gr. 1.667 1.667 4,43  
Cumhuriyet 11.381 11.553 -33,00  
Tam 11.105 11.216 1,00  
Yarım 5.561 5.634 1,00  
Çeyrek 2.781 2.817 0,00  
Gümüş.Ons 22,73 22,76 0,08  
Gümüş Gr. 19,79 19,81 0,12  
B. Petrol 86,64 86,64 -0,91  
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