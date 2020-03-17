***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 12:27
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZOREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830041
BIST
13:5785.566
En Yüksek
|Değişim
|: -2,64%
|| -2.322,84
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
13:576,4756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0477
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4897
En Düşük
6,4177
13:577,1316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0613
|Açılış
|: 7,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
13:57306,32
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -7,11
|Açılış
|: 306,32
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|36.940.556
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|KARTN
|282,30
|5.148.533
|% 3,44
|
|OLMIP
|3,18
|1.031.387
|% 2,91
|
|TIRE
|3,51
|8.262.401
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|341.564
|% -10,00
|
|UZERB
|1,80
|11.857
|% -10,00
|
|MERIT
|11,70
|4.050
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.202,50
|122.397
|% -10,00
|
|ASELS
|21,44
|597.968.201
|% -6,46
|
|THYAO
|7,80
|538.306.264
|% -5,22
|
|GARAN
|8,15
|346.529.675
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,01
|153.158.005
|% -0,99
|
|AKBNK
|5,94
|142.107.212
|% -0,50
|
|YKBNK
|2,01
|153.158.005
|% -0,99
|
|IHLGM
|0,80
|58.934.806
|% -6,98
|
|THYAO
|7,80
|538.306.264
|% -5,22
|
|TSKB
|0,87
|58.443.964
|% -1,14
|
|KARSN
|1,22
|63.693.509
|% -3,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8250
|7,8643
|% -0,58
|
|Frank
|6,7496
|6,7903
|% -0,23
|
|Riyal
|1,7231
|1,7317
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|-42,62
|
|Altın Gr.
|306
|306
|-7,04
|
|Cumhuriyet
|2.055
|2.086
|18,00
|
|Tam
|2.043
|2.095
|12,24
|
|Yarım
|987
|1.014
|5,92
|
|Çeyrek
|495
|507
|2,96
|
|Gümüş.Ons
|12,21
|12,25
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|2,55
|2,56
|-0,12
|
|B. Petrol
|29,96
|29,96
|-0,09
|