***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine, bu kapsamda gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821747BIST