***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.02.2020 16:45
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine, bu kapsamda gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821747
BIST
17:49115.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 792,81
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
17:496,1543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1639
En Düşük
6,1376
17:496,6857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
17:49322,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 322,96
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.490.623
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.004.307
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.059.999
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|BURCE
|7,67
|9.407.403
|% 8,49
|
|SNPAM
|6,40
|11.420.147
|% -10,36
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|MTRYO
|5,50
|35.020
|% -6,46
|
|THYAO
|13,23
|2.394.626.481
|% -1,85
|
|ASELS
|28,82
|2.286.454.640
|% -1,10
|
|GARAN
|10,63
|650.048.924
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,91
|538.666.997
|% 3,19
|
|ODAS
|2,19
|440.036.571
|% 0,46
|
|ODAS
|2,19
|440.036.571
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,91
|538.666.997
|% 3,19
|
|THYAO
|13,23
|2.394.626.481
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,34
|223.845.512
|% 2,29
|
|KARSN
|1,95
|254.227.598
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9403
|7,9801
|% -0,26
|
|Frank
|6,2782
|6,3160
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6365
|1,6447
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|5,86
|
|Altın Gr.
|322
|322
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,11
|54,11
|-0,15
|
Seans Raporu
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 859, 68 artarak (% 0.80 ) 108, 754
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YKGYO, LIDFA, PEGYO, INDES
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17:59
BRYAT, DOKTA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
RYSAS, KLNMA, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 166 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem