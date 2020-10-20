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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

20.10.2020 11:28
GÜNCEL HABERLER



Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/08/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Zorlu Solar Pakistan Limited
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrik Üretimi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000,- PKR
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Pakistan ticaret sicilinin tescilini takiben
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
9.970-, PKR
Beher Pay Fiyatı
10 PKR
Toplam Tutar
9.970-, PKR
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%99,7
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Zorlu Enerji Asia Holding Limited
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
İlişkili taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

06.08.2019 ve 08.05.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Zorlu Enerji'nin %99,7 oranında hissedarı olduğu Zorlu Solar Pakistan Limited'teki ("Zorlu Solar Pakistan") 9.970 PKR (Pakistan Rupisi) nominal değerli paylarının tamamının Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Zorlu Enerji Asia Holding Limited şirketine nominal değer üzerinden devir işlemi tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882533


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AKSGY 4,18 76.168.332 % 10,00  
YESIL 36,30 8.921.398 % 10,00  
TSKB 1,54 96.263.209 % 10,00  
KLGYO 16,41 233.223.491 % 9,99  
KONYA 625,50 6.393.861 % 9,99  
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Frank 8,6622 8,7144 % 0,50  
Riyal 2,0985 2,1090 % 0,25  
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13:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.907 3,42  
Altın Gr. 484 484 1,59  
Cumhuriyet 3.205 3.254 -3,00  
Tam 3.190 3.270 -6,07  
Yarım 1.542 1.582 -2,93  
Çeyrek 773 791 -1,47  
Gümüş.Ons 24,65 24,68 0,26  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 0,08  
B. Petrol 42,47 42,47 -0,15  
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