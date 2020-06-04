***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.732.845 -5.222 281.388 -1.984.729 7.897 -1.511.152 34.548 2.462.191 -93.074 2.369.117Transferler0 0 0 0 -47.749 0 0 0 0 82.297 -34.548 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -271 56.779 -423.026 0 0 35.806 -330.712 -4.768 -335.480Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.806 35.806 -4.768 31.038Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -271 56.779 -423.026 0 0 0 -366.518 0 -366.518Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.685.096 -5.493 338.167 -2.407.755 7.897 -1.428.855 35.806 2.131.479 -97.842 2.033.637Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.280.262 -138.715 1.751.824 -112.285 1.639.539Transferler0 0 0 0 -46.748 0 0 0 34 -92.001 138.715 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.363.478 -495 31.217 -573.318 0 0 33.989 854.871 -6.422 848.449Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.989 33.989 -6.422 27.567Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.363.478 -495 31.217 -573.318 0 0 0 820.882 0 820.882Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 -201.378 -5 0 0 0 201.383 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 4.644.106 -9.669 403.515 -3.208.913 7.931 -1.170.880 33.989 2.606.695 -118.707 2.487.988Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI387.609 575.839Dönem Karı (Zararı)27.567 31.038Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27.567 31.038Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler454.533 481.594Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18 130.593 126.274Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.815 791Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.975 3.279Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.840 -2.488Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler325.724 348.614Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18,20 -54.022 -48.305Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18,20 379.746 396.919Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler69.346 6.067Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-39.519 -24.496Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -52.833 -30.062Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20 2.700 13.498Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler11 10.614 -7.932Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-28.927 -22.222İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-28.927 -22.222Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 26.780 27.680Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.987 -13Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -9.987 -13Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler7, 19 -40.160 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16.868 18.899İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-146.583 32.752Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-109.382 -139.907İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.217 -13.911İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-105.165 -125.996Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler190.605 155.753İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)183.430 191.595İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.175 -35.842Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.750 1.677Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-303.832 -179.629İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.933 -68.465İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-321.765 -111.164Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.230 10.685İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13.230 10.685İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler69.546 184.173Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)70.113 109.175Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-567 74.998Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları335.517 545.384Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-272 -1.628Vergi İadeleri (Ödemeleri)-20.000 -10.089Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 72.364 42.172YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI280.550 -61.204Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri7 249.157 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.690 2.676Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.678 2.667Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 9Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-51.550 -45.333Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-51.060 -45.321Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-490 -12Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 17.574 0Alınan Temettüler51.227 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -12.548 -18.547FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-956.017 -864.227Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri232.450 152.242Kredilerden Nakit Girişleri10 42.932 28.329İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri10 189.518 123.913Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-644.897 -460.285Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -494.323 -349.765İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları10 -149.310 -110.520Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları10 -1.264 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış10 6.425 -45.272Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -7.758 -5.121Ödenen Faiz-467.690 -459.364Alınan Faiz8.547 11.844Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -83.094 -58.271YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-287.858 -349.592Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-42.747 -47.373NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-330.605 -396.965DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ823.024 582.683DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ492.419 185.718Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 577.056 832.715Finansal Yatırımlar0 10.008Ticari Alacaklar1.025.137 903.943İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 17.094 12.877İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.008.043 891.066Diğer Alacaklar1.262.488 1.307.725İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 1.210.926 1.248.988İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar51.562 58.737İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 263.917 258.074Türev Araçlar13 1.924 0Stoklar69.725 62.975Peşin Ödenmiş Giderler29.912 26.640İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29.912 26.640Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.007 9.123Diğer Dönen Varlıklar214.738 221.346İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 214.738 221.346ARA TOPLAM3.448.904 3.632.549Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7 0 625.282TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.448.904 4.257.831DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar246 246Diğer Finansal Yatırımlar246 246Diğer Alacaklar1.271.909 1.164.796İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 1.271.782 1.164.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar127 127İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 2.037.945 2.050.771Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar540.181 532.402Maddi Duran Varlıklar8 10.223.234 8.555.733Kullanım Hakkı Varlıkları9 45.375 48.534Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.559.649 1.577.844Peşin Ödenmiş Giderler248 1.336İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler248 1.336Ertelenmiş Vergi Varlığı16 395.098 369.751Diğer Duran Varlıklar38.358 116.526İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar6 38.358 116.526TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.112.243 14.417.939TOPLAM VARLIKLAR19.561.147 18.675.770KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.823.594 1.648.743İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar71.415 69.971Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar10,21 71.415 69.971İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.752.179 1.578.772Banka Kredileri10 1.226.960 1.109.637Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 28.634 29.739İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları10 496.585 439.396Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.723.586 3.119.439İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.723.586 3.119.439Banka Kredileri10 2.487.459 2.776.792İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları10 30.510 31.969Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10 205.617 310.678Ticari Borçlar1.827.168 2.122.545İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 90.875 72.942İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.736.293 2.049.603Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18.172 15.321Diğer Borçlar845.223 822.921İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 845.223 822.921Türev Araçlar13 65.675 33.170Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)49.636 65.222İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 49.636 65.222Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17.051 31.006Kısa Vadeli Karşılıklar12.981 11.141Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12.981 11.141Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler120.012 107.866İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 120.012 107.866ARA TOPLAM7.503.098 7.977.374Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler7 0 404.963TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.503.098 8.382.337UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.604.486 8.014.776İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.604.486 8.014.776Banka Kredileri10 8.544.651 7.925.219Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 45.796 50.035İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları10 14.039 39.522Diğer Borçlar18.554 17.012İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.554 17.012Türev Araçlar13 224.441 111.849Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)890 868İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)890 868Uzun Vadeli Karşılıklar34.926 32.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar34.926 32.584Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 686.764 476.805TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.570.061 8.653.894TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.073.159 17.036.231ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.606.695 1.751.824Ödenmiş Sermaye15 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 102.575 102.575Paylara İlişkin Primler (İskontolar)916 916Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-196.875 -196.875Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.634.437 3.519.585Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.634.437 3.519.585Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.644.106 3.528.754Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.669 -9.169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.805.398 -2.263.297Yabancı Para Çevrim Farkları403.515 372.298Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.208.913 -2.635.595Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)13 -3.208.913 -2.635.595Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.931 7.897Yasal Yedekler7.931 7.897Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.170.880 -1.280.262Net Dönem Karı veya Zararı33.989 -138.715Kontrol Gücü Olmayan Paylar-118.707 -112.285TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.487.988 1.639.539TOPLAM KAYNAKLAR19.561.147 18.675.770Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.311.418 1.870.843Satışların Maliyeti17 -1.883.934 -1.482.172TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)427.484 388.671BRÜT KAR (ZARAR)427.484 388.671Genel Yönetim Giderleri17 -64.901 -40.072Pazarlama Giderleri17 -15.766 -13.049Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 107.855 93.007Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -63.734 -49.034ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)390.938 379.523Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 50.147 13Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar28.927 22.222FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)470.012 401.758Finansman Gelirleri20 333.457 263.531Finansman Giderleri20 -749.122 -606.571SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)54.347 58.718Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-26.780 -27.680Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -23.640 -16.656Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -3.140 -11.024SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.567 31.038DÖNEM KARI (ZARARI)27.567 31.038Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.422 -4.768Ana Ortaklık Payları33.989 35.806Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01700000 0,01800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.362.983 -271Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8 1.705.533 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-634 -348Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-341.916 77Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-342.055 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi139 77Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-542.101 -366.247Yabancı Para Çevrim Farkları31.217 56.779Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)31.217 56.779Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-716.648 -528.783Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler143.330 105.757Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi143.330 105.757DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)820.882 -366.518TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)848.449 -335.480Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.422 -4.768Ana Ortaklık Payları854.871 -330.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849241BIST