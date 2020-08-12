***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.732.845 -5.222 281.388 -1.984.729 7.897 -1.511.152 34.548 2.462.191 -93.074 2.369.117Transferler0 0 0 0 -99.083 0 0 0 0 133.631 -34.548 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -184 37.696 -606.198 0 0 -18.113 -586.799 -10.923 -597.722Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.113 -18.113 -10.923 -29.036Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -184 37.696 -606.198 0 0 0 -568.686 0 -568.686Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.633.762 -5.406 319.084 -2.590.927 7.897 -1.377.521 -18.113 1.875.392 -103.997 1.771.395Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.280.262 -138.715 1.751.824 -112.285 1.639.539Transferler0 0 0 0 -109.679 0 0 0 34 -29.070 138.715 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.363.478 270 97.665 -840.589 0 0 39.883 660.707 -13.958 646.749Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.883 39.883 -13.958 25.925Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.363.478 270 97.665 -840.589 0 0 0 620.824 0 620.824Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 -201.378 -5 0 7.612 0 193.771 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 4.581.175 -8.904 469.963 -3.468.572 7.931 -1.115.561 39.883 2.412.531 -126.243 2.286.288Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.077.566 769.744Dönem Karı (Zararı)25.925 -29.036Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25.925 -29.036Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler890.594 946.466Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16,17 287.266 257.523Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.177 3.412Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.792 5.009Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.385 -1.597Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler619.455 696.422Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17,19 -134.841 -112.626Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17,19 754.296 809.048Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler121.821 -12.343Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-99.185 -35.019Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -132.815 -66.483Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 13.623 23.814Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler10 20.007 7.650Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-25.587 -6.675İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-25.587 -6.675Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 7.066 42.669Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.249 -24Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -18.249 -24Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -40.160 -29.546Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 30.990 30.047İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler60.512 -209.154Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.457 51.727İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.837 -3.857İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)23.294 55.584Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler450.856 -165.137İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)446.015 -113.765İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.841 -51.372Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.993 -52.059Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-490.871 -190.223İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)20.207 -80.294İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-511.078 -109.929Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.888 22.787İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)25.888 22.787İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler66.175 123.751Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)86.278 93.976Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-20.103 29.775Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları977.031 708.276Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-526 -2.306Vergi İadeleri (Ödemeleri)-49.158 -19.115Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 150.219 82.889YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI195.409 -85.685Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri249.157 29.546Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri36.518 253Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri36.506 32Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 221Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-130.319 -124.948Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-129.944 -123.612Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-375 -1.336Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 17.574 0Alınan Temettüler51.227 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -28.748 9.464FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-792.191 -865.734Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.560.586 578.123Kredilerden Nakit Girişleri9 1.048.431 366.136İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri9 512.155 211.987Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.600.438 -732.575Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.218.978 -527.855İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -381.460 -204.720İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış9 2.899 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış9 0 -7.208Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -13.259 -10.624Ödenen Faiz-670.557 -673.048Alınan Faiz20.770 24.776Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -92.192 -45.178YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)480.784 -181.675Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-81.814 -22.267NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)398.970 -203.942DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ823.024 582.683DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.221.994 378.741Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.233.277 832.715Finansal Yatırımlar55.783 10.008Ticari Alacaklar1.067.057 1.042.664İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 22.714 12.877İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.044.343 1.029.787Diğer Alacaklar1.094.760 1.307.725İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 1.040.930 1.248.988İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar53.830 58.737İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 272.829 258.074Türev Araçlar12 2.002 0Stoklar67.968 62.975Peşin Ödenmiş Giderler34.595 26.640İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler34.595 26.640Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 9.123Diğer Dönen Varlıklar39.542 82.625İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 39.542 82.625ARA TOPLAM3.867.813 3.632.549Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7 0 625.282TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.867.813 4.257.831DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar246 246Diğer Finansal Yatırımlar246 246Ticari Alacaklar27.504 45.640İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar27.504 45.640Diğer Alacaklar1.379.412 1.164.796İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 1.379.219 1.164.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar193 127İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 2.047.360 2.050.771Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 585.987 532.402Maddi Duran Varlıklar8 10.218.986 8.555.733Kullanım Hakkı Varlıkları40.852 48.534Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.541.429 1.577.844Peşin Ödenmiş Giderler201 1.336İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler201 1.336Ertelenmiş Vergi Varlığı15 415.701 369.751Diğer Duran Varlıklar14.389 70.886İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar6 14.389 70.886TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.272.067 14.417.939TOPLAM VARLIKLAR20.139.880 18.675.770KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.716.904 1.648.743İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar68.551 69.971Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9,20 68.551 69.971İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.648.353 1.578.772Banka Kredileri9 928.596 1.109.637Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 28.024 29.739İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 561.112 439.396Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 130.621 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.841.620 3.119.439İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.841.620 3.119.439Banka Kredileri9 2.749.540 2.776.792İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 92.080 31.969Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 0 310.678Ticari Borçlar1.649.463 2.122.545İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 93.149 72.942İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.556.314 2.049.603Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18.249 15.321Diğer Borçlar868.786 822.921İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 868.786 822.921Türev Araçlar12 65.360 33.170Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.547 65.222İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 23.547 65.222Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.061 31.006Kısa Vadeli Karşılıklar14.526 11.141Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14.526 11.141Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler126.169 107.866İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 126.169 107.866ARA TOPLAM7.334.685 7.977.374Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler7 0 404.963TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.334.685 8.382.337UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9.596.312 8.014.776İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.596.312 8.014.776Banka Kredileri9 9.555.122 7.925.219Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 41.190 50.035İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 0 39.522Diğer Borçlar17.042 17.012İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.042 17.012Türev Araçlar12 250.848 111.849Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.209 868İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.209 868Uzun Vadeli Karşılıklar35.509 32.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar35.509 32.584Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 617.987 476.805TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.518.907 8.653.894TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.853.592 17.036.231ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.412.531 1.751.824Ödenmiş Sermaye14 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 102.575 102.575Paylara İlişkin Primler (İskontolar)916 916Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-196.875 -196.875Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.572.271 3.519.585Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.572.271 3.519.585Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8 4.581.175 3.528.754Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.904 -9.169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)