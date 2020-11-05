***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.732.845 -5.222 281.388 -1.984.729 7.897 -1.511.152 34.548 2.462.191 -93.074 2.369.117Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.849 44.450 -457.201 0 0 0 -415.600 0 -415.600Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.586.049 -8.071 325.838 -2.441.930 7.897 -1.329.808 -46.222 2.000.369 -107.946 1.892.423Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.280.262 -138.715 1.751.824 -112.285 1.639.539Transferler0 0 0 0 -180.048 0 0 0 34 41.299 138.715 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.363.377 -923 172.771 -1.710.786 0 0 73.588 -101.973 -39.622 -141.595Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 73.588 -39.622 33.966Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.363.377 -923 172.771 -1.710.786 0 0 0 -175.561 0 -175.561Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 -201.378 -5 0 7.612 0 192.019 0 -1.752 0 -1.752Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 4.510.705 -10.097 545.069 -4.338.769 7.931 -1.046.944 73.588 1.648.099 -151.907 1.496.192Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.086.961 1.727.515Dönem Karı (Zararı)33.966 -61.094Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.966 -61.094Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.604.422 1.442.851Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16,17 443.879 383.384Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.787 728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.449 5.009Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.338 -4.281Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.023.702 1.040.135Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17,19 -203.827 -199.040Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17,19 1.227.529 1.239.175Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler219.668 8.916Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-154.493 -55.367Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -192.413 -111.628Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 351 37.442Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler10 37.569 18.819Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-58.742 -48.293İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-58.742 -48.293Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 135.026 108.858Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.926 -24Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -18.926 -24Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -40.160 -29.546Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 44.681 34.060İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler280.255 239.892Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-292.333 -133.847İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.233 5.589İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-262.100 -139.436Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler922.703 -210.861İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)913.425 -162.401İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.278 -48.460Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.138 63.365Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-451.623 286.563İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)344 -65.155İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-451.967 351.718Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.671 41.039İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)50.671 41.039İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.975 193.633Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)106.876 185.158Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-41.901 8.475Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.918.643 1.621.649Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.140 -3.046Vergi İadeleri (Ödemeleri)-63.672 -26.037Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 233.130 134.949YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-254.890 -654.751Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri249.157 29.546Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri37.818 1.391Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri37.806 785Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 606Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-563.410 -642.528Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-562.684 -641.192Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-726 -1.336Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 17.574 0Alınan Temettüler51.227 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -47.256 -43.160FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.852.291 -1.333.716Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.177.375 1.161.415Kredilerden Nakit Girişleri9 1.424.165 708.894İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri9 753.210 452.521Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.400.060 -1.286.849Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.795.196 -885.253İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -604.864 -401.596İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış9 -33.814 -14.421Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -21.072 -19.086Ödenen Faiz-1.237.472 -1.124.760Alınan Faiz32.364 34.450Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -369.612 -84.465YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.220 -260.952Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-141.765 -18.362NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-161.985 -279.314DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ823.024 582.683DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 661.039 303.369Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 948.424 832.715Finansal Yatırımlar32.500 10.008Ticari Alacaklar1.381.608 1.042.664İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 43.110 12.877İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.338.498 1.029.787Diğer Alacaklar1.008.808 1.307.725İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 959.349 1.248.988İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar49.459 58.737İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 279.371 258.074Türev Araçlar12 6.093 0Stoklar77.113 62.975Peşin Ödenmiş Giderler32.194 26.640İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler32.194 26.640Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 9.123Diğer Dönen Varlıklar31.125 82.625İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 31.125 82.625ARA TOPLAM3.797.252 3.632.549Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7 0 625.282TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.797.252 4.257.831DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar246 246Diğer Finansal Yatırımlar246 246Ticari Alacaklar25.267 45.640İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar25.267 45.640Diğer Alacaklar1.342.948 1.164.796İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 1.342.821 1.164.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar127 127İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 2.036.013 2.050.771Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 624.023 532.402Maddi Duran Varlıklar8 10.619.026 8.555.733Kullanım Hakkı Varlıkları38.628 48.534Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.524.449 1.577.844Peşin Ödenmiş Giderler204 1.336İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler204 1.336Ertelenmiş Vergi Varlığı15 438.761 369.751Diğer Duran Varlıklar13.836 70.886İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar6 13.836 70.886TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.663.401 14.417.939TOPLAM VARLIKLAR20.460.653 18.675.770KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.656.711 1.648.743İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar44.095 69.971Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9,20 44.095 69.971İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.612.616 1.578.772Banka Kredileri9 916.683 1.109.637Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 28.286 29.739İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 494.501 439.396Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 173.146 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.920.483 3.119.439İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.920.483 3.119.439Banka Kredileri9 2.797.971 2.776.792İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 122.512 31.969Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 0 310.678Ticari Borçlar1.704.654 2.122.545İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 73.286 72.942İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.631.368 2.049.603Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.473 15.321Diğer Borçlar909.269 822.921İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 909.269 822.921Türev Araçlar12 41.992 33.170Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.056 65.222İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 17.056 65.222Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40.351 31.006Kısa Vadeli Karşılıklar13.479 11.141Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13.479 11.141Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler112.847 107.866İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 112.847 107.866ARA TOPLAM7.434.315 7.977.374Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler7 0 404.963TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.434.315 8.382.337UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.672.924 8.014.776İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.672.924 8.014.776Banka Kredileri9 10.595.785 7.925.219Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 35.823 50.035İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 41.316 39.522Diğer Borçlar18.904 17.012İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.904 17.012Türev Araçlar12 282.700 111.849Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 868İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 868Uzun Vadeli Karşılıklar40.081 32.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar40.081 32.584Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 515.537 476.805TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.530.146 8.653.894TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.964.461 17.036.231ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.648.099 1.751.824Ödenmiş Sermaye14 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 102.575 102.575Paylara İlişkin Primler (İskontolar)916 916Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-196.875 -196.875Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.500.608 3.519.585Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.500.608 3.519.585Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8 4.510.705 3.528.754Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.097 -9.169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.793.700 -2.263.297Yabancı Para Çevrim Farkları545.069 372.298Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-4.338.769 -2.635.595Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)12 -4.338.769 -2.635.595Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.931 7.897Yasal Yedekler7.931 7.897Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.046.944 -1.280.262Net Dönem Karı veya Zararı73.588 -138.715Kontrol Gücü Olmayan Paylar-151.907 -112.285TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.496.192 1.639.539TOPLAM KAYNAKLAR20.460.653 18.675.770Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat6.188.309 5.477.175 2.109.014 1.866.063Satışların Maliyeti16 -4.811.009 -4.259.925 -1.538.049 -1.405.759TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.377.300 1.217.250 570.965 460.304BRÜT KAR (ZARAR)1.377.300 1.217.250 570.965 460.304Genel Yönetim Giderleri16 -190.786 -162.119 -67.062 -70.525Pazarlama Giderleri16 -28.986 -27.130 -9.201 -9.861Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 321.432 250.895 108.619 85.448Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -197.731 -144.592 -79.256 -42.617ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.281.229 1.134.304 524.065 422.749Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 59.086 29.570 677 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar58.742 48.293 33.155 41.618FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.399.057 1.212.167 557.897 464.367Finansman Gelirleri19 1.029.852 456.808 439.397 97.311Finansman Giderleri19 -2.259.917 -1.621.211 -861.293 -527.547SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)168.992 47.764 136.001 34.131Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-135.026 -108.858 -127.960 -66.189Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -79.376 -49.382 -35.558 -15.890Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -55.650 -59.476 -92.402 -50.299SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.966 -61.094 8.041 -32.058DÖNEM KARI (ZARARI)33.966 -61.094 8.041 -32.058Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-39.622 -14.872 -25.664 -3.949Ana Ortaklık Payları73.588 -46.222 33.705 -28.109Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,03700000 -0,02300000 0,01700000 -0,01400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.362.454 -2.849 -1.294 -2.665Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.705.406 0 -127 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.183 -3.653 -1.529 -3.417Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-341.769 804 362 752Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-342.029 0 26 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi260 804 336 752Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.538.015 -412.751 -795.091 155.751Yabancı Para Çevrim Farkları172.771 44.450 75.106 6.754Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)172.771 44.450 75.106 6.754Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.138.483 -571.501 -1.087.747 186.246Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.138.483 -571.501 -1.087.747 186.246Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler427.697 114.300 217.550 -37.249Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi427.697 114.300 217.550 -37.249DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-175.561 -415.600 -796.385 153.086TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-141.595 -476.694 -788.344 121.028Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-39.622 -14.872 -25.664 -3.949Ana Ortaklık Payları-101.973 -461.822 -762.680 124.977http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886407BIST