***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
05.11.2020 18:20
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.732.845 -5.222 281.388 -1.984.729 7.897 -1.511.152 34.548 2.462.191 -93.074 2.369.117
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.849 44.450 -457.201 0 0 0 -415.600 0 -415.600
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.586.049 -8.071 325.838 -2.441.930 7.897 -1.329.808 -46.222 2.000.369 -107.946 1.892.423
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.280.262 -138.715 1.751.824 -112.285 1.639.539
Transferler
0 0 0 0 -180.048 0 0 0 34 41.299 138.715 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.363.377 -923 172.771 -1.710.786 0 0 73.588 -101.973 -39.622 -141.595
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 73.588 -39.622 33.966
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.363.377 -923 172.771 -1.710.786 0 0 0 -175.561 0 -175.561
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 -201.378 -5 0 7.612 0 192.019 0 -1.752 0 -1.752
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 -196.875 4.510.705 -10.097 545.069 -4.338.769 7.931 -1.046.944 73.588 1.648.099 -151.907 1.496.192
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.086.961 1.727.515
Dönem Karı (Zararı)
33.966 -61.094
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.966 -61.094
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.604.422 1.442.851
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 443.879 383.384
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.787 728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.449 5.009
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.338 -4.281
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.023.702 1.040.135
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17,19 -203.827 -199.040
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17,19 1.227.529 1.239.175
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
219.668 8.916
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-154.493 -55.367
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -192.413 -111.628
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 351 37.442
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
10 37.569 18.819
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-58.742 -48.293
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-58.742 -48.293
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 135.026 108.858
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.926 -24
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -18.926 -24
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -40.160 -29.546
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 44.681 34.060
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
280.255 239.892
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-292.333 -133.847
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.233 5.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-262.100 -139.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
922.703 -210.861
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
913.425 -162.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.278 -48.460
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.138 63.365
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-451.623 286.563
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
344 -65.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-451.967 351.718
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.671 41.039
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
50.671 41.039
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.975 193.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
106.876 185.158
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-41.901 8.475
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.918.643 1.621.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.140 -3.046
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-63.672 -26.037
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 233.130 134.949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-254.890 -654.751
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
249.157 29.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.818 1.391
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.806 785
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 606
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-563.410 -642.528
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-562.684 -641.192
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-726 -1.336
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 17.574 0
Alınan Temettüler
51.227 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -47.256 -43.160
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.852.291 -1.333.716
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.177.375 1.161.415
Kredilerden Nakit Girişleri
9 1.424.165 708.894
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 753.210 452.521
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.400.060 -1.286.849
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.795.196 -885.253
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -604.864 -401.596
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
9 -33.814 -14.421
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -21.072 -19.086
Ödenen Faiz
-1.237.472 -1.124.760
Alınan Faiz
32.364 34.450
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -369.612 -84.465
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.220 -260.952
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-141.765 -18.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-161.985 -279.314
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
823.024 582.683
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 661.039 303.369
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 948.424 832.715
Finansal Yatırımlar
32.500 10.008
Ticari Alacaklar
1.381.608 1.042.664
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 43.110 12.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.338.498 1.029.787
Diğer Alacaklar
1.008.808 1.307.725
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 959.349 1.248.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
49.459 58.737
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 279.371 258.074
Türev Araçlar
12 6.093 0
Stoklar
77.113 62.975
Peşin Ödenmiş Giderler
32.194 26.640
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32.194 26.640
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 9.123
Diğer Dönen Varlıklar
31.125 82.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 31.125 82.625
ARA TOPLAM
3.797.252 3.632.549
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 0 625.282
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.797.252 4.257.831
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
246 246
Ticari Alacaklar
25.267 45.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
25.267 45.640
Diğer Alacaklar
1.342.948 1.164.796
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 1.342.821 1.164.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
127 127
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 2.036.013 2.050.771
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 624.023 532.402
Maddi Duran Varlıklar
8 10.619.026 8.555.733
Kullanım Hakkı Varlıkları
38.628 48.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.524.449 1.577.844
Peşin Ödenmiş Giderler
204 1.336
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
204 1.336
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 438.761 369.751
Diğer Duran Varlıklar
13.836 70.886
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6 13.836 70.886
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.663.401 14.417.939
TOPLAM VARLIKLAR
20.460.653 18.675.770
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.656.711 1.648.743
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44.095 69.971
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9,20 44.095 69.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.612.616 1.578.772
Banka Kredileri
9 916.683 1.109.637
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 28.286 29.739
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 494.501 439.396
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 173.146 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.920.483 3.119.439
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.920.483 3.119.439
Banka Kredileri
9 2.797.971 2.776.792
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 122.512 31.969
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 310.678
Ticari Borçlar
1.704.654 2.122.545
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 73.286 72.942
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.631.368 2.049.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.473 15.321
Diğer Borçlar
909.269 822.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 909.269 822.921
Türev Araçlar
12 41.992 33.170
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.056 65.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 17.056 65.222
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40.351 31.006
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.479 11.141
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.479 11.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
112.847 107.866
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 112.847 107.866
ARA TOPLAM
7.434.315 7.977.374
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
7 0 404.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.434.315 8.382.337
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.672.924 8.014.776
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.672.924 8.014.776
Banka Kredileri
9 10.595.785 7.925.219
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 35.823 50.035
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 41.316 39.522
Diğer Borçlar
18.904 17.012
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.904 17.012
Türev Araçlar
12 282.700 111.849
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 868
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.081 32.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
40.081 32.584
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 515.537 476.805
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.530.146 8.653.894
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.964.461 17.036.231
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.648.099 1.751.824
Ödenmiş Sermaye
14 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
916 916
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-196.875 -196.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.500.608 3.519.585
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.500.608 3.519.585
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 4.510.705 3.528.754
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.097 -9.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.793.700 -2.263.297
Yabancı Para Çevrim Farkları
545.069 372.298
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.338.769 -2.635.595
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 -4.338.769 -2.635.595
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.931 7.897
Yasal Yedekler
7.931 7.897
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.046.944 -1.280.262
Net Dönem Karı veya Zararı
73.588 -138.715
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-151.907 -112.285
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.496.192 1.639.539
TOPLAM KAYNAKLAR
20.460.653 18.675.770
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
6.188.309 5.477.175 2.109.014 1.866.063
Satışların Maliyeti
16 -4.811.009 -4.259.925 -1.538.049 -1.405.759
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.377.300 1.217.250 570.965 460.304
BRÜT KAR (ZARAR)
1.377.300 1.217.250 570.965 460.304
Genel Yönetim Giderleri
16 -190.786 -162.119 -67.062 -70.525
Pazarlama Giderleri
16 -28.986 -27.130 -9.201 -9.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 321.432 250.895 108.619 85.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -197.731 -144.592 -79.256 -42.617
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.281.229 1.134.304 524.065 422.749
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 59.086 29.570 677 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
58.742 48.293 33.155 41.618
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.399.057 1.212.167 557.897 464.367
Finansman Gelirleri
19 1.029.852 456.808 439.397 97.311
Finansman Giderleri
19 -2.259.917 -1.621.211 -861.293 -527.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
168.992 47.764 136.001 34.131
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-135.026 -108.858 -127.960 -66.189
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -79.376 -49.382 -35.558 -15.890
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -55.650 -59.476 -92.402 -50.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.966 -61.094 8.041 -32.058
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.966 -61.094 8.041 -32.058
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-39.622 -14.872 -25.664 -3.949
Ana Ortaklık Payları
73.588 -46.222 33.705 -28.109
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,03700000 -0,02300000 0,01700000 -0,01400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.362.454 -2.849 -1.294 -2.665
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.705.406 0 -127 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.183 -3.653 -1.529 -3.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-341.769 804 362 752
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-342.029 0 26 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
260 804 336 752
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.538.015 -412.751 -795.091 155.751
Yabancı Para Çevrim Farkları
172.771 44.450 75.106 6.754
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
172.771 44.450 75.106 6.754
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.138.483 -571.501 -1.087.747 186.246
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.138.483 -571.501 -1.087.747 186.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
427.697 114.300 217.550 -37.249
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
427.697 114.300 217.550 -37.249
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-175.561 -415.600 -796.385 153.086
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-141.595 -476.694 -788.344 121.028
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-39.622 -14.872 -25.664 -3.949
Ana Ortaklık Payları
-101.973 -461.822 -762.680 124.977
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886407
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