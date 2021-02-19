***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.732.845 -5.222 281.388 -1.984.729 7.897 -1.511.152 34.548 2.462.191 -93.074 2.369.117Diğer Düzeltmeler0 0 0 4.200 0 0 0 0 0 2.846 23.706 30.752 0 30.752Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.000.000 102.575 916 -192.675 3.732.845 -5.222 281.388 -1.984.729 7.897 -1.508.306 58.254 2.492.943 -93.074 2.399.869Transferler0 0 0 0 -196.342 0 0 0 0 254.596 -58.254 -22.102 0 -22.102Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -7.749 -3.947 90.910 -650.866 0 0 -118.645 -690.297 -19.211 -709.508Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -118.645 -118.645 -19.211 -137.856Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -7.749 -3.947 90.910 -650.866 0 0 0 -571.652 0 -571.652Kar Payları-22.102Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -192.675 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.275.812 -118.645 1.780.544 -112.285 1.668.259Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.280.262 -138.715 1.751.824 -112.285 1.639.539Diğer Düzeltmeler0 0 0 4.200 0 0 0 0 0 4.450 20.070 28.720 0 28.720Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.000.000 102.575 916 -192.675 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.275.812 -118.645 1.780.544 -112.285 1.668.259Transferler0 0 0 0 -246.697 0 0 0 34 128.018 118.645 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.819.800 -2.360 218.071 -1.230.393 0 0 73.851 878.969 -35.644 843.325Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.851 73.851 -35.644 38.207Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.819.800 -2.360 218.071 -1.230.393 0 0 0 805.118 0 805.118Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-198.500 0 -14.188 0 -212.688 0 -212.688Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 -201.378 -5 0 7.612 0 192.095 0 -1.676 0 -1.676Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -391.175 4.90 590.369 -3.858.376 7.931 -969.887 73.851 2.445.149 -147.929 2.297.220Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.487.504 2.628.744Dönem Karı (Zararı)38.207 -137.856Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)38.207 -137.856Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.887.073 1.807.641Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25, 26 603.293 517.639Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.673 2.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.997 7.408Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.676 -5.057Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.267.647 1.405.666Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26, 28 -285.435 -296.899Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26, 28 1.553.082 1.702.565Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler280.986 -9.431Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-234.023 -88.408Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5,26 -337.076 -156.939Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19, 28 36.595 34.437Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler8 66.458 34.094Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-50.679 -64.302İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler14 -50.679 -64.302Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 106.486 97.318Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-31.449 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-31.724 -397Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -31.724 -397Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -40.160 -29.546Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 4.023 -23.249İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler291.637 726.460Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-365.598 -278.282İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-46.945 10.204İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-318.653 -288.486Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler837.518 254.736İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)825.501 281.744İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12.017 -27.008Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.453 -2.886Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-342.001 570.924İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.265 -55.946İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-361.266 626.870Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler81.957 76.041İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)81.957 76.041İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler86.214 105.927Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19.811 149.426Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)66.403 -43.499Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.216.917 2.396.245Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -1.536 -3.165Vergi İadeleri (Ödemeleri)-83.556 -56.890Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 355.679 292.554YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-609.666 -1.027.055Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri249.157 29.546Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları2.6 -177.051 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri67.343 7.018Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri67.037 6.715Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri306 303Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-303.644 -114.125Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-301.271 -108.690Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.373 -5.435Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.574 0Alınan Temettüler14 51.227 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -514.272 -949.494FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.860.764 -1.218.942Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.767.824 2.467.422Kredilerden Nakit Girişleri6 1.779.144 1.690.158İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 988.680 777.264Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.233.377 -2.146.496Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.413.997 -1.559.784İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -819.380 -586.712İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış6 324.711 -104.305Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -30.352 -25.821Ödenen Faiz-1.469.854 -1.401.712Alınan Faiz129.737 84.842Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -349.453 -92.872YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.074 382.747Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-130.286 -143.557NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-113.212 239.190DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 823.121 583.931DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 709.909 823.121Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 728.314 832.812 599.824Finansal Yatırımlar13 258.578 10.008 0Ticari Alacaklar1.423.992 1.020.539 725.909İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,29 59.737 12.792 22.996İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.364.255 1.007.747 702.913Diğer Alacaklar983.066 1.340.818 1.114.670İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,29 936.353 1.282.081 1.081.401İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 46.713 58.737 33.269İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 349.605 258.074 158.453Türev Araçlar19 3.749 0 5.148Stoklar9 69.428 62.975 43.021Peşin Ödenmiş Giderler41.243 26.640 19.242İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 41.243 26.640 19.242Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar37 9.123 6.303Diğer Dönen Varlıklar105.994 82.625 261.182İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 105.994 82.625 261.182ARA TOPLAM3.964.006 3.643.614 2.933.752Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 0 625.282 604.317TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.964.006 4.268.896 3.538.069DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar246 246 246Diğer Finansal Yatırımlar13 246 246 246Ticari Alacaklar43.287 45.640 22.906İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar43.287 45.640 22.906Diğer Alacaklar1.360.233 1.164.796 1.184.359İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,29 1.360.099 1.164.669 1.184.359İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 134 127 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 2.534.191 2.050.771 1.167.479Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 681.368 532.402 378.523Maddi Duran Varlıklar16 10.774.018 8.555.772 8.950.968Kullanım Hakkı Varlıkları15 36.003 48.534 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 1.506.887 1.577.849 1.655.721Peşin Ödenmiş Giderler204 1.336 454İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 204 1.336 454Ertelenmiş Vergi Varlığı23 488.843 369.751 309.401Diğer Duran Varlıklar13.283 70.886 45.705İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10 13.283 70.886 45.705TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.438.563 14.417.983 13.715.762TOPLAM VARLIKLAR21.402.569 18.686.879 17.253.831KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.982.604 1.657.743 967.096İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar409.884 69.971 128.813Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6,29 409.884 69.971 128.813İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.572.720 1.587.772 838.283Banka Kredileri6 1.020.878 1.118.637 733.410Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 19.922 29.739 7.538İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 412.147 439.396 97.335Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 119.773 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.871.038 3.119.439 2.497.965İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.871.038 3.119.439 2.497.965Banka Kredileri6 2.656.739 2.776.792 2.080.031İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 214.299 31.969 253.751Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 310.678 164.183Ticari Borçlar1.814.581 2.115.885 1.501.306İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,29 54.024 34.759 91.021İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.760.557 2.081.126 1.410.285Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.415 15.321 12.001Diğer Borçlar970.845 822.921 709.738İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 970.845 822.921 709.738Türev Araçlar19 83.856 33.170 8.522Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)91.548 43.182 25.985İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 91.548 43.182 25.985Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 56.489 32.273 6.719Kısa Vadeli Karşılıklar13.817 11.141 16.198Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 13.817 11.141 16.198Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler125.657 108.846 115.364İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 125.657 108.846 115.364ARA TOPLAM8.027.850 7.959.921 5.860.894Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler12 0 404.963 406.682TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.027.850 8.364.884 6.267.576UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.035.603 8.014.776 7.888.475İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.035.603 8.014.776 7.888.475Banka Kredileri6 9.951.600 7.925.219 7.606.374Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 35.161 50.035 26.983İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 48.842 39.522 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6 0 0 255.118Diğer Borçlar17.503 17.012 20.014İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 17.503 17.012 20.014Türev Araçlar19 243.452 111.849 33.076Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 868 57.314İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 0 868 57.314Uzun Vadeli Karşılıklar44.000 32.584 23.281Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18, 20 44.000 32.584 23.281Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 736.941 476.647 564.226TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.077.499 8.653.736 8.586.386TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.105.349 17.018.620 14.853.962ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.445.149 1.780.544 2.492.943Ödenmiş Sermaye22 2.000.000 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22 102.575 102.575 102.575Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 916 916 916Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-391.175 -192.675 -192.675Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.888.945 3.519.585 3.727.623Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.888.945 3.519.585 3.727.623Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 4.900.479 3.528.754 3.732.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.534 -9.169 -5.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.268.007 -2.263.297 -1.703.341Yabancı Para Çevrim Farkları590.369 372.298 281.388Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.858.376 -2.635.595 -1.984.729Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.858.376 -2.635.595 -1.984.729Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.931 7.897 7.897Yasal Yedekler22 7.931 7.897 7.897Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-969.887 -1.275.812 -1.508.306Net Dönem Karı veya Zararı73.851 -118.645 58.254Kontrol Gücü Olmayan Paylar-147.929 -112.285 -93.074TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.297.220 1.668.259 2.399.869TOPLAM KAYNAKLAR21.402.569 18.686.879 17.253.831Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 8.579.113 8.204.197Satışların Maliyeti25 -7.062.390 -6.778.689TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.516.723 1.425.508BRÜT KAR (ZARAR)1.516.723 1.425.508Genel Yönetim Giderleri25 -265.958 -203.444Pazarlama Giderleri25 -37.021 -38.745Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 787.212 479.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -301.662 -221.988ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.699.294 1.440.843Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 71.884 29.943Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 50.679 64.302FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.821.857 1.535.088Finansman Gelirleri28 981.728 721.384Finansman Giderleri28 -2.658.892 -2.297.010SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)144.693 -40.538Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-106.486 -97.318Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -117.810 -76.217Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 11.324 -21.101SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.207 -137.856DÖNEM KARI (ZARARI)38.207 -137.856Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-35.644 -19.211Ana Ortaklık Payları30 73.851 -118.645Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,03700000 -0,05900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.817.440 -11.696Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 2.280.514 -9.687Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -2.950 -5.060Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-460.124 3.051Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-460.714 1.938Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi590 1.113Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.012.322 -559.956Yabancı Para Çevrim Farkları218.071 90.910Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)218.071 90.910Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.537.991 -813.582Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.537.991 -813.582Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler307.598 162.716Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi307.598 162.716DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)805.118 -571.652TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)843.325 -709.508Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-35.644 -19.211Ana Ortaklık Payları878.969 -690.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910943BIST