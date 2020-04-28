***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Tarihi 22.04.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - 2019 yılı hesap döneminde zarar edilmesi sebebiyle kar dağıtılamayacağına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,9 - Yönetim Kurulu üyelerine 2020 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasına istinaden ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ - 2019 OGK İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ - 2019 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 22 Nisan 2020 Çarşamba günü, saat 14:00'te, Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak,• 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların onaylanmasına,• 2019 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,• Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,• Yönetim Kurulu üye sayısının 9 kişi olarak saptanmasına ve 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Zeki Zorlu, Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Mehmet Emre Zorlu ve Sn. Bekir Cem Köksal'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Ayşegül İldeniz, Sn. Elmas Melih Araz ve Sn. Bekir Ağırdır'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,• 2020 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık net 182.160,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,• Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesine,• Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin onaylanmasına,• Şirketin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,• 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,5'i olarak belirlenmesine karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 28.04.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Zorlu Enerji 2019 OGK - Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Listesi ZOREN OGK 2019.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 22 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840885BIST