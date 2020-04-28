***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.04.2020 17:49
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 24.03.2020
Genel Kurul Tarihi 22.04.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - 2019 yılı hesap döneminde zarar edilmesi sebebiyle kar dağıtılamayacağına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine 2020 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasına istinaden ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ - 2019 OGK İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ - 2019 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 22 Nisan 2020 Çarşamba günü, saat 14:00'te, Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak,
• 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların onaylanmasına,
• 2019 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,
• Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,
• Yönetim Kurulu üye sayısının 9 kişi olarak saptanmasına ve 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Zeki Zorlu, Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Mehmet Emre Zorlu ve Sn. Bekir Cem Köksal'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Ayşegül İldeniz, Sn. Elmas Melih Araz ve Sn. Bekir Ağırdır'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,
• 2020 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık net 182.160,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,
• Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesine,
• Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin onaylanmasına,
• Şirketin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
• 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,5'i olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.04.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Zorlu Enerji 2019 OGK - Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Listesi ZOREN OGK 2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840885
BIST