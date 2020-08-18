***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 14.07.2020Genel Kurul Tarihi 18.08.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Cad. No: 199 Levent 199 34394 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Gündemin 5'nci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Planı, Bölünme Raporu ve Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,4 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,5 - İlgili alana maddenin uzun olduğundan dolayı yazılamadığı için ilgili madde pdf olarak ekte yer verilmiştir6 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBölünmeGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 18 Ağustos 2020 Salı günü, saat 14:00'te, Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özet olarak,Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile yeni kurulacak "Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi" Esas Sözleşmesi'nin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin Teklifi'nin onaylanmasına karar verilmiştir.Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarBölünme Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Zorlu Enerji Toplantı Tutanağı OÜGK 18.08.2020.pdf - TutanakEK: 2 Zorlu Enerji Hazır Bulunanlar Listesi OÜGK 18.08.2020_Boş.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 14 Temmuz 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1- Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 18.08.2020 Salı günü saat 14:00'te Büyükdere Cd. No: 199 Levent 199 Şişli//İstanbul adresinde yapılmasına,2- Toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde tespit edilmesine,3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869698BIST