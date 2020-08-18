Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.08.2020 16:59
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 14.07.2020
Genel Kurul Tarihi 18.08.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad. No: 199 Levent 199 34394 Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Gündemin 5'nci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Planı, Bölünme Raporu ve Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5 - İlgili alana maddenin uzun olduğundan dolayı yazılamadığı için ilgili madde pdf olarak ekte yer verilmiştir
6 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 18 Ağustos 2020 Salı günü, saat 14:00'te, Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özet olarak,
Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile yeni kurulacak "Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi" Esas Sözleşmesi'nin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin Teklifi'nin onaylanmasına karar verilmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Bölünme Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Zorlu Enerji Toplantı Tutanağı OÜGK 18.08.2020.pdf - Tutanak
EK: 2 Zorlu Enerji Hazır Bulunanlar Listesi OÜGK 18.08.2020_Boş.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 14 Temmuz 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1- Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 18.08.2020 Salı günü saat 14:00'te Büyükdere Cd. No: 199 Levent 199 Şişli//İstanbul adresinde yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde tespit edilmesine,
3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,
4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869698


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.092
Değişim :  0,58% |  6,26
Açılış :  1.088  
Önceki Kapanış :  1.086  
En Yüksek
1.101 En Düşük
1.084
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 29,04 6.026.582 % 10,00  
MAKTK 2,53 90.056.109 % 10,00  
MRGYO 2,09 9.993.185 % 10,00  
RTALB 57,20 666.630.687 % 10,00  
TKURU 80,95 340.880 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3665 7,3718 % -0,16  
Euro 8,7840 8,7951 % 0,44  
Sterlin 9,7143 9,7630 % 0,81  
Frank 8,1247 8,1736 % 0,27  
Riyal 1,9593 1,9691 % -0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.996 1.997 10,87  
Altın Gr. 473 473 2,16  
Cumhuriyet 3.153 3.201 22,00  
Tam 3.128 3.207 6,77  
Yarım 1.512 1.551 3,28  
Çeyrek 758 776 1,63  
Gümüş.Ons 27,63 27,66 0,15  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 0,05  
B. Petrol 45,17 45,17 -0,20  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru