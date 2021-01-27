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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.01.2021 17:00



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 27.01.2021
Genel Kurul Tarihi 19.02.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.02.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad. No: 199 Levent 199 34394 Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Sermaye Piyasası Kurulu T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
4 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Zorlu Enerji-OÜGK Davet- İlan metni -2021.pdf - İlan Metni
EK: 2 Zoren 2021 OÜGK Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 27.01.2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1- Şirketimiz Genel Kurulu'nun 19.02.2021 tarihinde saat 14:00'da Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 Şişli /İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü olarak toplanmasına,
2- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,
3- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904956


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