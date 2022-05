***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 05.04.2022Genel Kurul Tarihi 28.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2021 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - 2021 yılı hesap dönemine ait kâr dağıtımının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre zararla sonuçlanması, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise net dönem kârı oluşmasına rağmen, geçmiş yıl zararlarından dolayı kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,7 - 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,8 - 2022 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,13 - Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin 5'inci maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması,14 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 28 Nisan 2022 Perşembe günü, saat 14:00'te, Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, • 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların onaylanmasına, • Şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları dikkate alındığında, dönem zararı sebebiyle, yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal tabloları dikkate alındığında ise geçmiş yıl zararlarının varlığı sebebiyle kâr dağıtımı yapılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine, • Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine, • 2022 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 30.000,-TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, • Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine, • Şirketin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine, • 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,5'i olarak belirlenmesine, •Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin 5'inci maddesinin tadiline karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 29.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Zorlu Enerji 2021 OGK-Toplantı Tutanağı 28.04.2022.pdf - TutanakEK: 2 Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Zorlu Enerji.pdf - TutanakEK: 3 Zorlu Enerji 2021 OGK-Hazır Bulunanlar Listesi 28.04.2022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 4 List of Attendees for the Annual General Meeting.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarZorlu Enerji'nin 28.04.2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.04.2022 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025693BIST