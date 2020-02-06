***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.02.2020 17:12
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
30 Ocak 2020 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak bugün (06.02.2020) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817420
BIST
17:45122.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 14,92
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
17:455,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0088
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
17:456,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
17:45301,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,12
|Açılış
|: 301,61
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.765.202
|% 20,00
|
|RYGYO
|9,52
|82.407.933
|% 13,33
|
|GYHOL
|29,64
|19.385.942
|% 11,01
|
|VESTL
|16,40
|514.836.065
|% 10,96
|
|OLMIP
|4,37
|20.831.625
|% 10,63
|
|DOKTA
|64,05
|22.756.198
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|BURVA
|15,00
|348.639
|% -6,25
|
|DOBUR
|6,74
|4.507.916
|% -6,13
|
|THYAO
|14,73
|2.411.908.327
|% 0,82
|
|ODAS
|2,25
|717.355.878
|% 1,35
|
|SASA
|9,29
|666.257.020
|% -1,80
|
|SISE
|5,57
|654.779.670
|% 1,09
|
|KRDMD
|2,93
|555.181.776
|% 1,03
|
|ODAS
|2,25
|717.355.878
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,24
|273.247.993
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,93
|555.181.776
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,12
|550.843.461
|% 4,00
|
|TEKTU
|1,74
|294.210.822
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7434
|7,7822
|% -0,04
|
|Frank
|6,1236
|6,1605
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5913
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|7,93
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,86
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|54,34
|54,34
|-0,94
|