***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.02.2020 13:03
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.02.2020
Ek Açıklamalar
6 Şubat 2020 tarihli açıklamamızda, bildirim içeriğinde yer alan "SPK Başvuru Tarihi" sehven boş bırakılmış olup, ilgili tarih eklenerek açıklama tekrar yapılmaktadır. 30 Ocak 2020 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak bugün (06.02.2020) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817585
BIST
13:47122.040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -244,05
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
13:475,9908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
13:476,5620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0166
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
13:47302,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,52
|Açılış
|: 302,12
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.383.533
|% 19,97
|
|ARENA
|12,86
|32.490.569
|% 16,80
|
|BUCIM
|7,78
|26.665.171
|% 15,60
|
|AYCES
|11,59
|5.837.071
|% 14,98
|
|LINK
|33,88
|25.698.576
|% 14,77
|
|DOKTA
|54,45
|61.731.323
|% -14,99
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|BURVA
|15,50
|84.216
|% -6,06
|
|IZTAR
|3,16
|769.115
|% -5,67
|
|MERIT
|23,00
|3.096
|% -4,96
|
|THYAO
|14,60
|538.599.389
|% -0,95
|
|KRDMD
|2,94
|314.019.201
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,15
|220.749.120
|% 0,00
|
|SODA
|6,51
|216.209.073
|% 2,04
|
|VESTL
|16,52
|214.183.660
|% 1,54
|
|KRDMD
|2,94
|314.019.201
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,21
|122.732.137
|% 2,54
|
|YKBNK
|3,15
|220.749.120
|% 0,00
|
|ODAS
|2,25
|148.537.879
|% 0,00
|
|KARSN
|1,83
|116.855.250
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7193
|7,7580
|% 0,03
|
|Frank
|6,1120
|6,1489
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5915
|1,5995
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|2,84
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,53
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|4,81
|
|Yarım
|962
|987
|2,33
|
|Çeyrek
|482
|493
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,78
|54,78
|-0,15
|