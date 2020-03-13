***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.03.2020 10:15
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.03.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.03.2021
Ek Açıklamalar
18.02.2020 ve 20.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, açıklama ilgili şablondan yayınlanmaktadır. 18.02.2020 ve 20.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827989
BIST
10:2393.467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
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|Açılış
|: 93.658
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|Önceki Kapanış
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94.189
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 320,36
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323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|VKING
|4,23
|4.743.311
|% 8,18
|
|RTALB
|2,95
|22.673.422
|% 6,88
|
|AKGRT
|5,18
|722.769
|% -13,38
|
|YGYO
|0,36
|1.922.638
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|ASELS
|24,26
|129.171.996
|% -0,41
|
|THYAO
|8,48
|106.751.723
|% 0,00
|
|GARAN
|8,88
|66.255.866
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,15
|40.306.549
|% 0,94
|
|AKBNK
|6,39
|37.616.616
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,15
|40.306.549
|% 0,94
|
|TSKB
|0,93
|15.902.049
|% 1,09
|
|EKGYO
|1,14
|16.539.264
|% -0,87
|
|KARSN
|1,27
|17.389.626
|% 0,00
|
|KRDMD
|1,98
|25.243.542
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9101
|7,9498
|% -0,01
|
|Frank
|6,6529
|6,6930
|% -0,15
|
|Riyal
|1,6751
|1,6835
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|11,81
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,63
|15,67
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|1,12
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