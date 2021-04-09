***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına ilişkin SPK onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.03.2021İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.04.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.04.2022Ek Açıklamalar01.03.2021, 05.03.2021 ve 09.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, halka arz edilmeksizin - nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 400.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926345BIST