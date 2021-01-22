***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.01.2021 17:41
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.01.2021
Ek Açıklamalar
21.01.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin uygunluk görüşü alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903964
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,4080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
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7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0490
|Açılış
|: 9,0100
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|Önceki Kapanış
|: 8,9550
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9,0510
En Düşük
8,9597
18:05440,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,64
|Açılış
|: 440,52
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3990
|7,4046
|% 0,50
|
|Euro
|9,0143
|9,0202
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,0665
|10,1170
|% -0,24
|
|Frank
|8,3126
|8,3627
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9635
|1,9734
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-14,36
|
|Altın Gr.
|440
|441
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,10
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,63
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Seans Raporu
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