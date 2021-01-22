***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.01.2021Ek Açıklamalar21.01.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin uygunluk görüşü alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903964BIST