***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
22.04.2020 19:52
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Bekir Ağırdır Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Elmas Melih Araz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839962
BIST
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|EUYO
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|% -8,00
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|CEOEM
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|30.226.395
|% -6,29
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|NIBAS
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|104.242
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|ATAGY
|3,80
|19.943.102
|% -6,17
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|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 4,93
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,22
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 9,93
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|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% -0,67
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,50
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 3,97
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5813
|8,6243
|% 0,38
|
|Frank
|7,1622
|7,2053
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8519
|1,8612
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|28,28
|
|Altın Gr.
|385
|386
|7,49
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.534
|50,60
|
|Tam
|2.538
|2.600
|51,90
|
|Yarım
|1.236
|1.269
|25,30
|
|Çeyrek
|620
|635
|12,60
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,05
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|B. Petrol
|20,54
|20,54
|1,21
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