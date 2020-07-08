***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.07.2020 18:07
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden, Şirketimizin kamuya henüz açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Bu açıklama Borsa İstanbul'un 08.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-2276 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857338
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -626,34
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
18:056,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
18:057,7756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0386
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
18:05399,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,40
|Açılış
|: 399,37
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.229.136
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.939.618
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.947.797
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.476.980
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.324.308
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% -1,92
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6114
|8,6546
|% 0,38
|
|Frank
|7,2821
|7,3259
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8238
|1,8329
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|15,21
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,78
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.611
|27,20
|
|Tam
|2.665
|2.679
|27,90
|
|Yarım
|1.294
|1.311
|13,70
|
|Çeyrek
|647
|656
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|0,08
|
|B. Petrol
|42,94
|42,94
|-0,14
|