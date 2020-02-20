***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2020 09:00
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.02.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay aralığındaki vadelerle yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820221
BIST
10:38119.300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 104,35
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
118.706
10:386,0902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 59,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 59,1200
|
6,1018
En Düşük
6,0811
10:386,5745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 11,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0500
|
6,5913
En Düşük
6,5663
10:383,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,03
|Açılış
|: 3,59
|
|Önceki Kapanış
|: 3,62
|
3,62
En Düşük
3,58
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|9,00
|181.016.961
|% 15,68
|
|BJKAS
|4,05
|292.913.072
|% 15,06
|
|FENER
|22,22
|176.015.648
|% 14,30
|
|GSRAY
|4,31
|262.070.902
|% 10,51
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|VKING
|2,83
|444.781
|% -13,98
|
|VERTU
|5,85
|11.719.838
|% -11,36
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|EPLAS
|13,60
|54.400
|% -9,93
|
|MZHLD
|13,33
|67.650
|% -9,93
|
|BJKAS
|4,05
|292.913.072
|% 15,06
|
|GSRAY
|4,31
|262.070.902
|% 10,51
|
|ASELS
|29,90
|259.264.830
|% 0,40
|
|THYAO
|14,85
|203.597.910
|% -0,34
|
|TSPOR
|9,00
|181.016.961
|% 15,68
|
|BJKAS
|4,05
|292.913.072
|% 15,06
|
|GSRAY
|4,31
|262.070.902
|% 10,51
|
|CEMAS
|1,34
|83.780.879
|% 1,52
|
|IHLGM
|1,30
|42.244.378
|% 0,00
|
|ADESE
|1,56
|45.885.871
|% -1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8298
|7,8691
|% -0,12
|
|Frank
|6,1614
|6,1985
|% 0,02
|
|Riyal
|1,6186
|1,6267
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.607
|-6,00
|
|Altın Gr.
|314
|314
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,34
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,27
|59,27
|0,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 49 artarak (% 0.05 ) 142, 793
-
10:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi BJKAS, GSRAY, CEMAS
-
10:50
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VKING, VERTU
-
10:50
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TSPOR, BJKAS
-
10:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse BJKAS, GSRAY, ASELS