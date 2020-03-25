***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2020 08:54
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Küresel boyutta yaşanan ve ülkemizde de etkili olan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Şirketimizde alınan önlemler aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır:
1. Hastalık hakkında tüm çalışanlara gerekli bildirimler yapılmıştır.
2. Tüm yurt içi ve yurtdışı sahalarımızda ve ofislerimizde dezenfeksiyon işlemleri tamamlanmış olup periyodik olarak çalışmalar tekrarlanmaktadır.
3. Tüm yurt dışı seyahatler ve toplu etkinliklere katılım yasaklanmış ve tüm toplantılar online platformlar üzerinden yapılmaya başlanmıştır.
4. Risk grubuna giren çalışanlar uzaktan erişimle evden çalışmakta, diğer çalışanlar ise dönüşümlü olarak işe gelmektedir
Şu anda tüm santrallerimiz ve sahalarımız faal olup, elektrik ve gaz dağıtım faaliyetlerimiz de kesintisiz olarak devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831888
BIST
13:0690.762
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BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|1,76
|694.401
|% 10,00
|
|EPLAS
|11,22
|52.094
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|77.219
|% 10,00
|
|ISKUR
|276.710,50
|276.711
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|731.807
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|11
|% -8,33
|
|IHGZT
|3,25
|423.775
|% -7,14
|
|QNBFL
|150,30
|7.563.241
|% -5,53
|
|ARSAN
|2,38
|10.014.482
|% -4,42
|
|SALIX
|5,18
|9.288
|% -4,07
|
|THYAO
|8,79
|642.640.022
|% 6,03
|
|ASELS
|23,72
|614.640.410
|% 3,85
|
|GARAN
|7,83
|530.477.368
|% 3,30
|
|ISFIN
|3,01
|196.336.284
|% 1,69
|
|YKBNK
|1,93
|175.977.602
|% 1,58
|
|ODAS
|1,28
|121.659.405
|% 0,79
|
|YKBNK
|1,93
|175.977.602
|% 1,58
|
|THYAO
|8,79
|642.640.022
|% 6,03
|
|KRDMD
|1,97
|137.135.344
|% 1,55
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|EKGYO
|1,17
|80.058.553
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6381
|7,6764
|% 1,56
|
|Frank
|6,5154
|6,5547
|% 0,09
|
|Riyal
|1,6997
|1,7082
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.620
|1.635
|6,69
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|Altın Gr.
|330
|332
|-4,07
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,46
|14,54
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,01
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|B. Petrol
|27,50
|27,50
|0,35
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