***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKüresel boyutta yaşanan ve ülkemizde de etkili olan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Şirketimizde alınan önlemler aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır:1. Hastalık hakkında tüm çalışanlara gerekli bildirimler yapılmıştır.2. Tüm yurt içi ve yurtdışı sahalarımızda ve ofislerimizde dezenfeksiyon işlemleri tamamlanmış olup periyodik olarak çalışmalar tekrarlanmaktadır.3. Tüm yurt dışı seyahatler ve toplu etkinliklere katılım yasaklanmış ve tüm toplantılar online platformlar üzerinden yapılmaya başlanmıştır.4. Risk grubuna giren çalışanlar uzaktan erişimle evden çalışmakta, diğer çalışanlar ise dönüşümlü olarak işe gelmektedirŞu anda tüm santrallerimiz ve sahalarımız faal olup, elektrik ve gaz dağıtım faaliyetlerimiz de kesintisiz olarak devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831888BIST