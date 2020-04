***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimiz Yönetim Kurulu Sayın Zeki Zorlu başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, Yönetim Kurulu görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- Yönetim Kurulu Görev DağılımıŞirketimizin 22.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere,Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Zeki Zorlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Bekir Ağırdır'ın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Olgun Zorlu, Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Mehmet Emre Zorlu, Sayın Bekir Cem Köksal, Sayın Elmas Melih Araz ve Sayın Ayşegül İldeniz'in seçilmelerine,2- Sayın Zeki Zorlu'nun, Sayın Ahmet Nazif Zorlu'nun ve Sayın Olgun Zorlu'nun şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket unvanı veya şirket unvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları münferit imzaları ile birinci derecede şirketi her konuda ve en geniş manada temsil etmeye, ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmalarına,3- Şirketin birinci derece imza yetkililerinden Yönetim Kurulu üyesi Sayın Selen Zorlu Melik'in ve Sayın Mehmet Emre Zorlu'nun ise şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket unvanı veya şirket unvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile birinci derecede şirketi her konuda ve en geniş manada temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,4- İşbu sirkülerden önce çıkarılmış olan tüm birinci derece imza sirkülerindeki ve eklerindeki tüm birinci derece imza yetkilerinin hükümsüzlüğüne, işbu birinci derece imza sirkülerinin neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,Bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan birinci derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ:Yönetim Kurulu Başkanı Zeki ZORLUYönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazif ZORLUYönetim Kurulu Üyesi Olgun ZORLUYönetim Kurulu Üyesi Selen ZORLU MELİKYönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emre ZORLU